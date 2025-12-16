Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El vilaxoanés Óscar Marcos viaja con el Celta a una nueva eliminatoria copera

El talentoso futbolista suma ya tres convocatorias en esta competición, donde anotó un gol ante el Puerto de Vega

Carlos Paz
Carlos Paz
16/12/2025 17:30
Óscar Marcos celebra su gol ante el Pontevedra
Óscar Marcos celebra su gol ante el Pontevedra
Canteira Celeste
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Óscar Marcos, el futbolista de Vilaxoán, sigue sumando experiencias con el primer equipo del Celta. El talentoso mediapunta vuelve a estar en la lista de convocados de Claudio Giráldez para enfrentarse al Albacete en los dieciseisavos de Copa del Rey. Suma ya tres convocatorias con el primer equipo en esta competición. 

En el último partido, ante el Sant Andreu, que se saldó tras la tanda de penaltis, fue convocado pero no llegó a saltar al verde del Narcís Sala. Sin embargo, en su debut anotó su primer gol ante el Puerto de Vega, abriendo la lata cuando solo llevaba cinco minutos sobre el terrenos de juego. Sus buenas actuaciones con el Celta Fortuna le están aupando a la dinámica del primer equipo. 

El de Vilaxoán lleva ya cuatro tantos y dos asistencias en 16 partidos de Primera Federación. Lleva casi los mismos registros que en la anterior campaña (5 goles y 3 asistencias). Una muestra del crecimiento del futbolista, que está demostrando su habilidad en el tercio final del campo. 

El Celta afronta este encuentro tras vencer este domingo en La Liga por 2-0 ante el Athletic Club. Marcos Alonso, Radu, Beltrán, Sergio Carreira, Bryan Zaragoza, Aidoo, Pablo Durán y Carlos Domínguez no viajarán con Óscar Marcos ya que se han caído de la convocatoria.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Miembros del Bloque ribeirense

El BNG de Ribeira denuncia el rechazo del PP local a las enmiendas para los presupuestos de la Xunta
Redacción
Los deportistas del Club Vilagarcía antes del Campeonato de España

Yago Vicente bate el récord gallego pero se queda sin medalla de oro
Carlos Paz
Un asfaltado anterior en la avenida Juan Carlos I en Vilagarcía

Ravella programa un nuevo plan de asfaltados con una inversión de más de medio millón de euros
Fátima Frieiro
Imagen de archivo de una persona circulando en patinete

Un joven resulta herido en la cabeza tras caer de un patinete eléctrico en Ribeira
Sandra Rey