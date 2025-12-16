El vilaxoanés Óscar Marcos viaja con el Celta a una nueva eliminatoria copera

Óscar Marcos celebra su gol ante el Pontevedra Canteira Celeste

Óscar Marcos, el futbolista de Vilaxoán, sigue sumando experiencias con el primer equipo del Celta. El talentoso mediapunta vuelve a estar en la lista de convocados de Claudio Giráldez para enfrentarse al Albacete en los dieciseisavos de Copa del Rey. Suma ya tres convocatorias con el primer equipo en esta competición.

En el último partido, ante el Sant Andreu, que se saldó tras la tanda de penaltis, fue convocado pero no llegó a saltar al verde del Narcís Sala. Sin embargo, en su debut anotó su primer gol ante el Puerto de Vega, abriendo la lata cuando solo llevaba cinco minutos sobre el terrenos de juego. Sus buenas actuaciones con el Celta Fortuna le están aupando a la dinámica del primer equipo.

El de Vilaxoán lleva ya cuatro tantos y dos asistencias en 16 partidos de Primera Federación. Lleva casi los mismos registros que en la anterior campaña (5 goles y 3 asistencias). Una muestra del crecimiento del futbolista, que está demostrando su habilidad en el tercio final del campo.

El Celta afronta este encuentro tras vencer este domingo en La Liga por 2-0 ante el Athletic Club. Marcos Alonso, Radu, Beltrán, Sergio Carreira, Bryan Zaragoza, Aidoo, Pablo Durán y Carlos Domínguez no viajarán con Óscar Marcos ya que se han caído de la convocatoria.