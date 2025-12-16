Mi cuenta

Deportes

El Inelsa Asmubal vuelve a ganar y se va al parón en la sexta posición

Las meañesas no jugaron su mejor partido pero consiguieron vencer ante su público y sumar su sexta victoria consecutiva

Carlos Paz
Carlos Paz
16/12/2025 06:00
Laura Miniño, destacada en el encuentro, en una acción ante el Valladolid
Laura Miniño, destacada en el encuentro, en una acción ante el Valladolid
Monica Ferreiros
Nueva e importante victoria del Inelsa Asmubal Meaño que suma ya su sexto triunfo consecutivo en División de Honor Plata. Un resultado que les permite escalar posiciones en la tabla para irse al parón de Navidad en sexta posición con 13 puntos, consiguiendo superar al Balonmano Gijón en la tabla. 

Empezaron por debajo las locales en buen inicio del equipo palentino pero, antes del minutos diez, le dieron la vuelta al marcador (5-4). Sin embargo, durante el resto de la primera parte, el Fuentes Carrionas logró tomar ventaja de nuevo. La guardameta local, Irene, realizó una actuación destacada en el encuentro e, incluso, logró detener dos lanzamientos desde los siete metros, impidiendo que la ventaja de las visitantes fuese más amplia. Los goles de Laura Miniño, al término del primer acto, hizo que el resultado se fuese a los vestuarios con un 12-12

En la vuelta a la pista, las jugadoras del Asmubal arrancaron mejor y superaron a su rival colocando el 19-13 en el marcador al minuto 42. Claudia Vera y Laura Miniño, quien finalizó con ocho tantos, emergieron en esta segunda parte con grandes actuaciones. Las visitantes intentaron quemar los barcos para llevarse la victoria pero la buena gestión del encuentro por parte del conjunto local llevó el resultado hasta el 31-27 definitivo.

