El Céltiga FC espera al CF Noia el domingo a las 16:30 horas

El equipo de Luis Carro vuelve al Salvador Otero para cerrar el año Gonzalo Salgado

El Céltiga FC vuelve este domingo 21 de diciembre al Salvador Otero. Lo harán a las 16:30 horas para enfrentarse al CF Noia en el que será el último partido del año.

Los isleños buscan volver a la senda de la victoria en casa tras el 1-0 ante el Rácing Villalbés en A Magdalena. Los de Luis Carro disputan el último partido del año ante un necesitado Noia, y es que los de Alberto Mariano se encuentran a un punto de salir de los puestos de descenso.

Distinta situación vive el equipo dirigido por Luis Carro, que sigue en las plazas de play-off con 22 puntos, ocupando así la quinta posición. La situación podría cambiar para el Céltiga, y es que el CD Boiro de José Tizón, que recibe al Arosa en Barraña el domingo a las 16:45 horas, se encuentra en la sexta plaza empatado a puntos con el cuadro isleño.

Hasta el momento, el Céltiga FC solo ha perdido un partido ejerciendo de local, mientras que los de Mariano como visitantes llevan a sus espaldas seis derrotas y una victoria. Asimismo, como locales, los de Carro son el segundo equipo más goleador de la liga con 14 goles, solo por detrás del Arosa SC, que lleva 17, y uno por encima del líder Compostela (13).

Las cuentas del Céltiga VS Noia

Durante esta semana Luis Carro espera poder recuperar a alguno de los jugadores que conforman ahora mismo la larga lista de bajas del combinado isleño. De media, el Céltiga anota dos goles por partido ejercido como local, mientras que el Noia tiene una media de 0,6 en la posición de visitante.

En caso de victoria, los de Luis Carro, a expensas de los resultados de los encuentros de Boiro y Villalbés, los isleños se irían al parón navideño afianzados en los puestos de play-off. Por su parte, el Noia necesita sumar de tres y esperar que Barco, con 13 puntos o Cambados, con 14, tropiecen para salir así de los puestos marcados en rojo.

Asimismo, Adrián Rodríguez sigue manteniéndose como el tercer máximo goleador de Tercera RFEF con siete tantos, uno menos que Gabri Palmás (Arosa SC), que es segundo, y dos menos que Aday (CD Lugo B), que lleva nueve.