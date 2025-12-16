Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Cabo de Cruz y Ares se imponen en el emotivo XI Memorial Lagar en O Grove

Emocional mañana de domingo que se salvó con la victoria de la embarcación de Cabo, en categoría femenina, y los de Ares en la masculina

Carlos Paz
Carlos Paz
16/12/2025 07:00
Cabo de Cruz posando tras la victoria
Cabo de Cruz posando tras la victoria
Mañana emotiva la del pasado domingo en O Grove. En sus aguas tuvo lugar el XI Memorial Lagar, homenajeando a Miguel Fernández Lores, quien fuera remero de CR Mecos y de SDR Astilleros. El día empezó con la tradicional ofrenda antes de dar paso a las regatas.

En la categoría masculina participaron 18 conjunto pero fue Ares, actuales campeones gallegos, quienes se subieron al primer cajón con un tiempo de 20:27,90, superando en poco más de 9 segundos a Cabo de Cruz. Completó el podio la embarcación de Chapela, a algo más de 10 segundos de los líderes. El club local, CR Meco, finalizó en 5º posición con un tiempo de 20:59,35. 

En categoría femenina, Cabo de Cruz si logró imponerse y, además, con solvencia. La embarcación consiguió un tiempo de 23:35,25, consiguiendo una diferencia de más de 37 segundos ante su perseguidor, Tirán. En el tercer cajón se colocó Samertolameu.

Además, también hubo espacio para otras categorías como Veteranos, donde Samertolameu se hizo con la victoria e, incluso, Base, para los más pequeños, quienes debían realizar la mitad del recorrido. En esta regata fue la embarcación de Vilaxóan quien se llevó el primer puesto por encima del conjunto meco. 

Esta prueba se sitúa como la primera de esta pretemporada, donde los equipos aún están buscando perfilar sus plantillas. Será a la vueltas de Navidad cuando los equipos retomen las pruebas para preparar esta nueva campaña.

