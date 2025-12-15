Yago Rivas devuelve al Cidade de Ribeira a la senda de la victoria

Los jugadores dedicaron la victoria a Aguado, que acaba de ser padre Cedida

Vuelve el sol a A Fieiteira. El Cidade de Ribeira de Manuel Ángel venció por 1-0 al SD O Val gracias a un gol de Yago Rivas a los diez minutos del inicio de la segunda mitad, en un duelo en el que disputó los últimos minutos con 10 jugadores y sin su entrenador. Un resultado que pudo ser más abultado, y es que el colegiado también anuló un gol a Felipe.

Los ribeirenses comenzaron dominando y generando las ocasiones más claras de peligro, a pesar de la presión del rival. Eloy fue otro de los grandes protagonistas para los locales, frenando un penalti que permitió al Cidade de Ribeira seguir manteniendo la ventaja en el marcador.

Ya con el 1-0 a su favor, el enfrentamiento se dinamitó cuando en el 65 el colegiado expulsó de terreno a Manuel Ángel por protestar. Tras el gol anulado a Felipe llegó el momento de quedarse con uno menos, y es que cuando quedaban escasos minutos para cumplir con el tiempo reglamentario, Teira vio la doble amarilla.

Con esta victoria, el combinado ribeirense se pone en la undécima posición con 17 puntos, manteniendo una ventaja de cinco sobre los puestos de descenso y empatados con el Puebla, que es duodécimo.