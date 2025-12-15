Un irreconocible Atlético Villalonga cae goleado por 3-0 en su visita al Real Avilés

Romina Dadín se mostró muy decepcionada con la actitud del equipo, muy distinta a la de los entrenamientos Gonzalo Salgado

El Atlético Villalonga no pudo sumar en la última jornada. Las de Romina Dadín cayeron goleadas por 3-0 en su visita al Real Avilés Industrial y siguen así en la última plaza de la clasificación con solo cinco puntos en 13 jornadas.

Un temprano gol de Goretti, quien la pasada campaña militaba en las filas sanxenxinas, dinamitó el enfrentamiento en La Toba 2, y es que las locales sentenciaron el resultado en menos de 45 minutos.

La entrenadora se mostró decepcionada, y es que el equipo hizo el que denomina como el “peor partido de la temporada”. Un primer tiempo en el que faltó intensidad y concentración nada más iniciar el encuentro. “El equipo no estuvo a la altura de la importancia de este encuentro”, sentencia Romina.

En la segunda mitad, el Atlético Villalonga mostró otra cara, pero ya con un 3-0 en contra, poco se pudo hacer. La portera local sacó dos muy buenas manos que impidieron que las de Romina recortasen distancias en el marcador.

“La primera parte fue nefasta, no reconocí al equipo y no entiendo el motivo, porque el trabajo semanal fue muy bueno e intenso. Pero no se reflejó la actitud en los primeros 45 minutos”, lamenta la entrenadora ante la mala situación del equipo. El Atlético Villalonga enfrentará ahora cuatro entrenamientos antes del descanso debido a las vacaciones de navidad.