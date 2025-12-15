Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Portonovo logra la quinta con una oda al fútbol ante el líder

Los de Minso fueron superiores y se impusieron al Atios en un auténtico festín de goles. Suman ya cinco jornadas ganando y se asoman a los puestos altos

Carlos Paz
Carlos Paz
15/12/2025 07:30
Los jugadores del Portonovo en el vestuario tras la victoria ante el Atios
Los jugadores del Portonovo en el vestuario tras la victoria ante el Atios
Cedida
Partido loco en O Carballo que se cerró con la quinta victoria seguida del Portonovo ante el Atios, líder de la categoría. Con un 3-3 al descanso, los visitantes fueron capaces de imponerse en la segunda parte anotando otros tres goles.

Empezó firme el equipo de Minso, presionando alto e incomodando al conjunto local. Los visitantes gozaron de una ocasión clara, en el minuto 7, a la salida de un córner. Tras una serie de rechaces, Lezcano remató desde la frontal del área pequeña pero el guardameta local le negó el primero. Quien perdona, lo paga y el castigo fue doble. En el minuto 10, Pedro centró al áreas desde el costado izquierdo y, tras un toque de Matthew, Iker Villanueva remató para adelantar al Atios. Solo un minuto más tarde, el punta local hizo su doblete tras una salida en falso de Diego Dadín, quien no calculó el bote. 

Los goles no hicieron daño al conjunto portonovés. Encontraron en su banda derecha el foco de ataque. En el minuto 22, Juan puso el balón atrás y, tras un despeje fallido de Iago Pérez, Lezcano definió arriba recortando distancias. El gol animó al equipo de Minso, que se hizo dueño y señor del partido. Volvió a centrar Juan desde derecha pero el remate de Keko se fue arriba. Tras una nueva jugada por esa banda, Monchito recortó y cedió el balón a Jesús que, con pierna derecha y desde la frontal, anotó el 2-2 con ayuda del palo. No se quedó aquí el asedio. Los visitantes estaban anulando al líder en su casa y Lezcano volvió a tener una buena ocasión de cabeza, obligando a Sergio a realizar una buena parada. 

La superioridad visitante se tradujo en remontada. Dieguito filtró un buen balón por encima de la defensa al desmarque de Keko. El delantero realizó un buen control en carrera y batió a Sergio con un disparo cruzado. Sin embargo, antes del descanso, tras un centro de Pedro, esta vez desde la banda derecha, Rubén Domínguez remató solo en el segundo palo para volver a igualar el partido

A la vuelta de los vestuarios, Diego Abal puso en ventaja al Portonovo con un cabezazo a la salida de un córner. Un gol que provocó reacción en el Atios, que empezó a tener más balón pero sin generar peligro sobre la portería de Diego Dadín. 

Los visitantes esperaron su momento y cerraron el partido a la contra. Primero, en el minuto 83, con una carrera de Keko al espacio y, solo delante de Sergio, la pica para el 3-5. Ya en el 90, Manu Otero sirvió un magnífico pase para Dieguito que puso el 3-6 definitivo. Un resultado que deja al Portonovo 8º con 21 puntos.

