Diario de Arousa

Deportes

El Abanqueiro gana al Marín y el Caldas se hace con el derbi

El Ribadumia no falló en A Senra ante el Sport Team Estrada y es líder en solitario

Carlos Paz
Carlos Paz
15/12/2025 08:10
Juagdores de ambos equipos pugnan por el balón durante el partido
Juagdores de ambos equipos pugnan por el balón durante el partido
MONICA FERREIRÓS
Muchos pensaban que no iba a suceder pero el momento acabó llegando. El Marín pierde su primer partido de la temporada a manos del Abanqueiro. Los boirenses fueron superiores a sus contrincantes y los goles de Óscar Alcalde en el minuto 41 y de Xose en el minuto 59 fueron suficientes para llevarse los tres puntos. Los de Vista Alegre consiguen una victoria importante y sacan cinco puntos de ventaja sobre la zona de descenso

Pinchazo que aprovechó el Ribadumia para colocarse como líder en solitario. Pedro anotó al filo del descanso y el equipo de A Senra lo hizo valer en la segunda parte. Los pupilos de Fran Blanco continúan sin conocer la derrota en esta temporada, manteniéndose como único equipo invicto, y suman su décima victoria consecutiva. Con estos resultados, son líderes en solitario, con 41 puntos, tres por encima de su perseguidor, el Marín, su rival en la próxima jornada. 

En el derbi de la jornada, se impuso el Caldas al Atlético Cuntis. As Corticeiras vivió un intenso partido, propio de cualquier derbi, en el que el equipo de casa se adelantó en el marcador, ya desde la primera parte, con los goles de Adrián Souto en el minuto 26 y de Iván Vidal, de penalti, en el minuto 34. En la segunda, Samuel Touceda recortó distancias en el minuto 74 pero no fue suficiente para conseguir puntuar. El Caldas suma una victoria importante que le permite tomar ventaja sobre los puestos de descenso

La lucha por la zona de play-off sigue muy intensa. El Unión venció en el Municipal de Vilas al Agolada. Un doblete de Chuso, que ya suma 15 goles, y un gol en propia puerta, les permiten ser terceros y recortar tres puntos al Marín. A esa zona noble quieren asomarse Cordeiro y San Martín, aunque ambos se encuentran bastante lejos en estos momentos. Los de Valga firmaron las tablas, en casa, con el Flavia (2-2) y los de Vilaxoán, a domicilio, hicieron lo propio con el Marcón (0-0). 

Luchando por los puestos bajos de la tabla se encuentra el Valiño, que consiguió vencer a domicilio al Pontecaldelas, un rival directo. Un partido que acabó con tres expulsados en el conjunto local y que se saldó con dos goles en el tiempo de añadido. Los locales lograron empatar pero, antes de que el colegiado pitase el final, Yamil consiguió anotar el 1-2. Un resultado que permite a los de Cabo de Cruz huir de la zona de descenso

Puestos de peligro en los que entra el Amanecer (16º con 10 puntos), tras caer derrotado, a domicilio, ante el Campo Lameiro. Un doblete, en cinco minutos, de Alex García sentenció al equipo de San Vicente, que no fue capaz de reaccionar. En puestos de descenso también se encuentra el Unión Dena (17º con 8 puntos). Los de Salgueiro visitaron al Arcade pero el gol de Jose Iglesias hizo que volviesen a casa sin sumar puntos.

