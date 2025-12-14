Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Fátima Diz: "“Para aprender defensa personal no importa la edad ni el físico”

La vilagarciana, referente en Galicia de jiu-jitsu, brilló en la Kimura Cup celebrada en Vigo

Gonzalo Sánchez
14/12/2025 08:25
Fátima Diz, que anima a las mujeres a empoderarse a través del jiu-jitsu brasileño, posa con el cinturón BMF que recibió en Vigo por su brillante participación en la Kimura Cup
Fátima Diz, que anima a las mujeres a empoderarse a través del jiu-jitsu brasileño, posa con el cinturón BMF que recibió en Vigo por su brillante participación en la Kimura Cup
cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Fátima Diz está consiguiendo llevar el jiu-jitsu brasileño y la defensa personal a otro nivel en Galicia. A sus 45 años, la vilagarciana es la primera cinturón negro en este arte marcial en la comunidad y el pasado fin de semana participó en la segunda etapa del Tour Kimura Cup, uno de los eventos más importantes de Europa de jiu-jitsu , que se celebró en el pabellón de As Travesas en Vigo.

Diz, del Dojo Berserkers, fue seleccionada merced a las gestiones realizadas por Marieta Raja para representar a Mulleres en Loita, el proyecto que aúna a mujeres gallegas que se adentran en la defensa personal mediante quedadas, entrenamientos y talleres por diferentes gimnasios de las cuatro provincias. “Este movimiento está creciendo mucho y ya somos más de setenta”, explica Fátima, que protagonizó uno de las luchas casadas de alto nivel en Vigo, venciendo a la representante de Canarias Victoria Isidro por sumisión. Fátima no solo se proclamó campeona de la Superfight King of the Mats ante una rival 24 años más joven que ella, sino que también se llevó el cinturón BMF, un reconocimiento como una de las mejores competidoras de la Kimura Cup, la liga nacional que aterrizó por primera vez en Galicia y reunió a 400 deportistas en la ciudad olívica. 

“La lucha no entiende de edades ni de condición física”, explica la vilagarciana. “Yo empecé hace catorce años a entrenar defensa personal tras sufrir una agresión física de una pareja. Aprender lucha me sirvió para escapar del miedo constante que tenía, Por eso animo a todas las mujeres a unirse a lo talleres que imparto o a venir a probar al gimnasio Dojo”, ubicado en la Rúa Escardia, detrás de la estación de tren. “Hay muchas chicas que quieren empezar, pero a veces las frenan los prejuicios o la vergüenza”, explica Fátima, que se ha convertido en una referente para muchas mujeres en Galicia. “Si yo pude, todas podemos. Yo las animo a que vengan con sus hijos, como hago yo, porque es un deporte para todas las edades, que nos cambia por completo a la hora de afrontar cualquier desafío vital”. 

En el Dojo Berserker ya son más de una decena las mujeres que lo practican. “A las chicas nos hace ver que somos más fuertes de lo que creemos y a los chicos les sirve para trabajar técnica”, puesto que el jiu-jitsu permite defenderse con éxito frente a un rival más grande y fuerte gracias al uso eficaz de la técnica, con reducciones y contenciones y sin usar los golpes. 

Fátima Diz ha sido seleccionada por la Federación Galega de Loita para participar en el Campeonato de España en Tenerife en febrero, junto a sus compañeros del Dojo Manuel Morón y Daniel Cores, que son cinturones negros y también participaron en la Kimura Cup. Previo al Nacional viajará a Salamanca para tomar parte en otra competición, mientras sigue participando en las diferentes quedadas de Mulleres en Loita e impartiendo talleres de defensa personal. 

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Un total de 60 personas asistieron a la comida popular organizada por la asociación A Leoira con motivo de la Romería de Santa Lucía

Recuperada en la parroquia rianxeira de Asados la Romería de Santa Lucía después de tres lustros sin celebrarse
Chechu López
La salida de las ruta mototurística de la VII Papanoelada del Motoclub Sinfrenos tuvo lugar en torno a las cinco menos diez de la tarde y visitó Boiro y el entorno de Cabío

La Papanoelada del Motoclub Sinfrenos recauda más de 200 kilos de alimentos no perecederos para los más necesitados de A Pobra
Chechu López
Dous mozos miran as ofertas dunha axencia inmobiliaria

O Bono Emancípate chega a máis dun millar de mozos en 2025, cun orzamento superior os dous millóns de euros
Redacción
‘O Furón’ y su mujer, junto a su hija Rocío, posan ante la decoración luminosa de Navidad que instalaron en su casa del lugar de Laxes, en la parroquia ribeirense de Carreira

La casa de Laxes que tiene una decoración luminosa navideña en su fachada que se supera cada año
Chechu López