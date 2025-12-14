Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Umia CF cede por la mínima en su visita al CP Alertanavia, 1-0

"El resultado es injusto por los méritos que hicimos", lamenta Lino González

María Caldas
14/12/2025 20:15
El entrenador del Umia considera que el resultado es injusto
El entrenador del Umia considera que el resultado es injusto
Gonzalo Salgado
El Umia CF no levanta cabeza. Los de Lino González consumaron su quinta derrota consecutiva después de caer por 1-0 en su visita al CP Alertanavia. Aarón Domínguez se encargó de destruir las posibilidades de puntuar para los de Barrantes, que resistieron durante media hora, pero volvieron a tener problemas con el gol que les dejan de nuevo con las manos vacías y situados en el último puesto de la clasificación.

En el primer tiempo, los de Lino González estuvieron mejor que los locales, generando más ocasiones de peligro, a pesar de que los de Andrés Calderón tuvieron una situación de gol que intervino muy bien Eloy, mientras que el Umia dejó tres claras que no lograron materializar, algo que condenó al equipo de cara al segundo tiempo del partido.

Pasado el ecuador de la primera mitad, en una falta a la frontal del área, Aarón Domínguez encontró el acierto de cara a portería para batir a Eloy y poner el 1-0 en el minuto 33 tras salvar la barrera. 

Los visitantes tuvieron varios rechaces en los que pudieron empatar el partido al descanso, pero el acierto no estuvo de su lado. “Hicimos méritos para llegar al descanso con el marcador a nuestro favor”, destaca Lino González.

Segunda parte

El enfrentamiento continuó en la misma línea tras los quince minutos de descanso. Los de Calderón apenas tuvieron ocasiones claras de peligro, pero se mantuvieron sólidos para defender el 1-0 conseguido en el primer tiempo.

El peso del partido lo llevó el Umia CF hasta el final del partido, pero de nuevo, la falta de confianza en el último tercio del campo condenó al equipo de Lino González, que no fue capaz de materializar ninguna de las claras ocasiones que tuvieron durante los últimos cuarenta y cinco minutos. 

“La falta de confianza por la situación en la tabla lleva a que te cueste un poco más y eso te condiciona”, dice Lino González. “El resultado es injusto. Para los méritos que hicimos, teníamos que haber mínimo empatado, e incluso ganado”.

