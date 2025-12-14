El Puebla FC consuma una dolorosa derrota en su visita al CD Lalín

El Puebla consumó una derrota ante el CD Lalín CD Lalín

El Puebla FC vivió una tarde para olvidar en el Manuel Cortizo. Los de Chofri consumaron su segunda derrota seguida con un doloroso 4-1 ante un Lalín que se coloca segundo con pleno de victorias en las últimas cinco jornadas. Las malas decisiones defensivas de los visitantes, especialmente durante el primer tiempo, acabaron por costar muy caras.

Los primeros minutos fueron un mal sueño para los visitantes, y es que Brais González, apoyado en Martín y Brais Prieto, se adueñaba de la banda para entrar en el área rival. Los de Chofri apenas conseguían generar peligro más allá de alguna jugada aislada, como por ejemplo una falta sobre Chiño que acabó causando un disparo alto de Cendón.

Por parte del Lalín, Eloy Ferreira volvía a avisar al Puebla. Tras irse de los dos centrales, disparó alto y no pudo poner el 3-0, pero en cuestión de minutos consiguió una nueva jugada de peligro. Esta vez, Ferreira se quedó mano a mano ante Juan, a quien regatea con solvencia para aumentar aún más la distancia en el electrónico.

La poca solidez defensiva que estaban mostrando los de Chofri dejaba la banda totalmente al dominio de Martín López, que guiaba todas las jugadas de peligro al contragolpe. El Puebla parecía enchufarse en el ritmo de partido, y así, instantes antes del descanso, Hugo Suárez enganchó un rechace que dejaba el partido en 3-1 cumplidos los primeros 45 minutos.

Segundo tiempo

Tras el descanso, el Puebla firmó la primera jugada de peligro. Hugo logró llegar al área tras batir a la defensa, pero Carballude fue más rápido para llegar a despejar el balón y recuperar para los locales. Poco tardó en reaccionar el Lalín, y es que Bernardez filtró un buen balón para Vilariño a la frontal del área, pero Bendaña consiguió ganarle las espaldas para cortar la clara jugada de peligro.

A pesar de que los de Chofri dieron un paso adelante en defensa, continuaban dejando muchos espacios. Eloy Ferreira volvía a cobrar protagonismo con un gol desde fuera del área que ponía el 4-1 en el Manuel A. Cortizo y dejaba a los visitantes en una posición muy delicada.

Después de una recuperación de balón, Chiño filtró un buen pase a la derecha para Abi Romero, que logró centrar pero no encontró rematador, por lo que finalmente la defensa local consiguió despejar. En los últimos minutos, Abi Romero tuvo un disparo lejano que se fue muy cerca de los palos.