El Céltiga cae en Vilalba pese a merecer como mínimo el empate

Luis Carro sigue la evolución del banquillo bajo la lluvia Mónica Ferreirós

El Céltiga cayó derrotado en Vilalba en un partido en el que mereció más, pero un gol tras una acción a balón parado en la primera parte, unido a la falta de puntería en los últimos metros, le condenó ante un Racing Vilalbés que le supera ahora en la tabla, con ambos equipos en puestos de play-off.

Ante la plaga de bajas, Luis Carro alineó una defensa de cinco, con Rubi Casás, Arnosi y Martín como centrales. Santi y Dani Prada ocuparon los carriles, mientras que Hugo Vázquez reemplazó al lesionado Óscar en la medular junto a Giráldez. Marcos Blanco y Anxo acompañaron en línea ofensiva a Adri Rodríguez. El Vilalbés empezó mejor y tuvo una primera doble ocasión que salvó Manu Táboas, en la segunda con un mano en la escuadra a disparo de Javi Rey.

El Céltiga mejoró con el paso del tiempo y tuvo una clara oportunidad en un remate de Dani Prada que sacó in extremis Santomé, pero cuando mejor estaban los visitantes llegó el 1-0. En una falta lateral mal defendida, con un tres contra dos que acabó en un disparo de Buyo que rechazó Mahu Táboas, pero el balón le cayó al pichichi local Pablo Trigo, que no perdonó. El Céltiga fue superior hasta el descanso, con llegadas por banda y varios disparos, de Anxo, Marcos y Arnosi. Pese a todo este caudal de ocasiones, el Céltiga se fue por debajo en el marcador al descanso.

El equipo de Luis Carro mantuvo la dinámica en la segunda parte sobre un terreno de juego blando y con la hierba alta, que no le ayudaba a la hora de proponer y combinar. Pese a ello, el Céltiga consiguió darle ritmo al partido y generar. Un centro peligroso de Santi y dos disparos en acciones de Marcos partiendo desde la derecha fueron otras tentativas que no acabaron en gol. Tampoco una falta directa de Dani Parda. Por su parte, el Vilalbés también pudo sentenciar en una contra en la que Pablo Trigo disparó y Manu metió una mano salvadora que envió el balón al larguero.

El Céltiga acentuó su dominio y empuje en busca del 1-1 en los minutos finales. De nuevo tuvo ocasiones claras por medio de Adri Rodríguez, con un remate de cabeza totalmente sólo, Hugo y un Álex Rodríguez que en área pequeña con la derecha no pudo conectar bien su remate porque el campo le perjudicó. El Céltiga, tras hacer un buen partido, se volvió de vacío de Vilalba tras merecer como mínimo el empate y ser superior a un favorito al play-off y pese a todo el carrusel de bajas. El equipo rojiblanco despedirá el año 2025 el próximo fin de semana en el Salvador Otero en el duelo ante el Noia, que llegará en descenso.