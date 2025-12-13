Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Un gol en el tiempo de aumento tumba al Cambados en Noia

Los de Pénjamo empezaron por delante en el marcador pero los tantos de Fabio Grajales y Fuentes, sobre la bocina, le dieron la vuelta al encuentro

Carlos Paz
Carlos Paz
13/12/2025 22:45
Gregor con el balón durante el partido ante el Racing Villalbés
Gregor con el balón durante el partido ante el Racing Villalbés
Gonzalo Salgado
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El Cambados cae con un gol en el añadido en su visita al Julio Mato en un partido en el que empezó por delante gracias a un buen gol de Tiko pero, solo cuatro minutos después, igualó Fabio Grajales de falta. Fuentes, en el descuento, aprovechó un rechace para el 2-1 final.

Los de Pénjamo empezaron mejor que su rival, siendo dueños de balón y acercándose a la portería de Brais Vázquez. Fue en el minuto 30 cuando Tiko aprovechó un balón suelto, tras un barullo en el área, para definir ajustado y hacer el 1-0. La felicidad de los de Pénjamo rápido se diluyó. Solo cuatro minutos más tarde, en el 34, Fabio Grajales lanzó una falta desde la frontal. David Conde voló y llegó a tocar el balón pero acabó entrando en la portería. 

En la segunda parte, apenas hubo ocasiones. El Noia pidió dos posibles penaltis: el primero en el minuto 52,tras un derribo a Fabio y, el segundo, en el 72 por un derribo a Fuentes. El colegiado no señaló ninguno. Cuando el empate parecía definitivo, Fuentes aprovechó un rechace tras una falta lateral para anotar el 2-1 en el añadido. 

Resultado que pone al Noia (16º con 12 puntos) a dos puntos del Cambados.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Iago Martínez pugna por un balón con Adri Castro

El Boiro gana en Arteixo y duerme en play-off
Carlos Paz
El acto de entrega, a título póstumo del Premio 'Altofalante do Ano 2025' a Xosé Antón Parada tuvo lugar en la sede del Ateneo Valle-Inclán de Ribeira

Xosé Antón Parada Fernández recibe a título póstumo el Premio Altofalante do Ano 2025
Chechu López
Damaris Rodriguez durante el partido en casa ante el Barakaldo

La soberbia actuación de la canadiense Russell condenó al Cortegada en Gijón, 81-73
Gonzalo Sánchez
Ediles socialistas, durante un Pleno

El PSOE vilanovés carga contra el gobierno local por “outro ano de vertidos ao mar”
Redacción