Un gol en el tiempo de aumento tumba al Cambados en Noia

Gregor con el balón durante el partido ante el Racing Villalbés Gonzalo Salgado

El Cambados cae con un gol en el añadido en su visita al Julio Mato en un partido en el que empezó por delante gracias a un buen gol de Tiko pero, solo cuatro minutos después, igualó Fabio Grajales de falta. Fuentes, en el descuento, aprovechó un rechace para el 2-1 final.

Los de Pénjamo empezaron mejor que su rival, siendo dueños de balón y acercándose a la portería de Brais Vázquez. Fue en el minuto 30 cuando Tiko aprovechó un balón suelto, tras un barullo en el área, para definir ajustado y hacer el 1-0. La felicidad de los de Pénjamo rápido se diluyó. Solo cuatro minutos más tarde, en el 34, Fabio Grajales lanzó una falta desde la frontal. David Conde voló y llegó a tocar el balón pero acabó entrando en la portería.

En la segunda parte, apenas hubo ocasiones. El Noia pidió dos posibles penaltis: el primero en el minuto 52,tras un derribo a Fabio y, el segundo, en el 72 por un derribo a Fuentes. El colegiado no señaló ninguno. Cuando el empate parecía definitivo, Fuentes aprovechó un rechace tras una falta lateral para anotar el 2-1 en el añadido.

Resultado que pone al Noia (16º con 12 puntos) a dos puntos del Cambados.