Diario de Arousa

Deportes

El Sigaltec confía en el “efecto Sara Gómez” para tumbar al filial del Obra

Esta tarde, a las 19 horas, el equipo de Luís Gabín busca su cuarta victoria consecutiva en casa para alejar aun rival directo por la permanencia

Carlos Paz
Carlos Paz
13/12/2025 07:15
Óscar Castaño entrando a canasta durante el duelo con el Xiria
Óscar Castaño entrando a canasta durante el duelo con el Xiria
MONICA VILA
Sigaltec y Obradoiro Ames se enfrentan esta tarde a las 19 horas en el Pabellón Sara Gómez. Un partido ante un contrincante “mucho más duro de lo que dice su posición” afirma el técnico del Sigaltec, Luís Gabín

Los de Vilagarcía llegan tras sufrir una dura derrota ante el Caja Rural RDL (81-66) que les coloca 9º en la tabla. Buscan recuperar sensaciones ante un rival que está en los puestos bajos (13º con 1V y 9D). Sin embargo, Luís Gabín no quiere que su equipo baje la guardia ante un rival "con jugadores muy jóvenes" que todavía “se están empezando a conocer" ya que son un "equipo nuevo". Resalta su buen hacer defensivo gracias a su gran envergadura y, asegura, que "cada jornadas serán más peligrosos". Las claves del encuentro están en la parcela defensiva. El principal será "controlar el rebote defensivo, algo que por tamaño nos obliga a estar más concentrados que el resto de equipos”, apunta Gabín. Asimismo, la defensa del uno contra uno ya que “no haya penetraciones de sus exteriores, que son muy agresivos al aro”. 

Además, Gabín quiere que su equipo sea capaz de aprovechar las transiciones y “castigar sus errores para encontrar canastas de alto porcentaje” deben ser otras de las armas a tener en cuenta. 

El técnico no podrá contar con los lesionados Aarón y Borja, aunque, este último, ya empieza a sumar entrenos en pista. Luís Gabín espera poder contar con ambos para la vuelta del parón de Navidades.

