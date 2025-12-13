Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Rebajar los registros de la máxima anotadora de la liga, reto del Cortegada esta tarde para poder ganar en Gijón

El equipo de Manu Santos visita a las 17 horas al Siroko Basketball que lidera la internacional canadiense Russell, que promedia más de 18 puntos por partido

Gonzalo Sánchez
13/12/2025 06:52
El Cortegada busca esta tarde una nueva victoia en Asturias, esta vez ante el Gijón
Gonzalo Salgado
El Mariscos Antón Cortegada viaja hoy a Asturias donde a partir de las 17 horas se enfrenta al Siroko Gijón Basketball en el Palacio de Deportes de La Guía Presidente Adolfo. Un partido complicado pese a la mala clasificación de las locales, que son penúltimas con un balance de 2/8 y vienen de perder ante Maristas Coruña y Barakaldo tras jugar dos partidos en tres días. 

En las filas de las asturianas milita la internacional canadiense Melanie Merissah Russell, que es la máxima anotadora de la liga con más de 18 puntos por partido. Se trata de una ala-pívot grande con mucha capacidad para anotar cerca de canasta y también a través del tiro exterior. Para esta cita el equipo asturiano tendrá una rotación más limitada, sobre todo en la parcela exterior, debido a la lesión de Sofía Insa y a sobrecargas musculares que sufre alguna otra jugadora tras los partidos ante Maristas el sábado y Barakaldo el lunes. 

Manu Santos, al margen de Russell y Lucía García, que son los faros en la anotación de Gijón, destaca a la base Tesson y a las interiores Mara Cortés y Sofía Hamidi, capaces de hacer daño desde el poste alto. “Son un equipo difícil porque generan mucho desde el uno contra uno. Hay que estar bien en esta situaciones, sólidas y atentas en la defensa”. El objetivo del Cortegada es atar en corto a Russell y tratar de rebajar su anotación, conscientes que una vez más la consistencia defensiva será la clave para estar en disposición de luchar por la victoria.

 “Tenemos que intentar meterle ritmo al partido, apretar en defensa y aprovechar las ventajas que podamos tener”, explica el entrenador vilagarciano, que busca una octava victoria en su decimoprimer partido de liga, con lo que igualaría la marca de la temporada pasada a estas alturas del calendario. El Cortegada viaja esta mañana sin bajas, una vez que se recuperaron las jugadoras que estuvieron enfermas. 

