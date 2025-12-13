Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

La soberbia actuación de la canadiense Russell condenó al Cortegada en Gijón, 81-73

La máxima anotadora de la liga hizo 38 puntos y acabó con 56 de valoración

Gonzalo Sánchez
13/12/2025 21:26
Damaris Rodriguez durante el partido en casa ante el Barakaldo
Damaris Rodriguez durante el partido en casa ante el Barakaldo
Mónica Ferreirós
El Mariscos Antón Cortegada cayó 83-71 en Gijón víctima de la exhibición de la canadiense Merissah Russell, la máxima anotadora de la liga, que guió al Siroko Basketball a su primera victoria de la temporada en casa al acabar con 38 puntos y 56 de valoración. Fue una actuación individual extraordinaria, apareciendo en los momentos que más la necesitó su equipo, y secundada por la otra canadiense de las asturianas, Lisa Tesson (16 puntos)

Las vilagarcianas no consiguieron rebajar los registros de Russell, que estuvo muy acertada en el tiro, y echaron de menos los puntos de su MVP, una Cris Loureiro a la que no le acompañó la puntería en el Palacio de Deportes de La Guía Presidente Adolfo. 

El Cortegada empezó mal, acusando el viaje. El equipo de Manu Santos encajó un parcial de 9-0 de salida, básicamente porque las asturianas anotaron en sus cuatro primeros ataques gracias a Yuste y Russell. Ni siquiera el tiempo muerto rápido que pidió el técnico logró activar a sus jugadoras, que se vieron 15-2 abajo de inicio. 

Las visitantes no estaban acertadas y tampoco cerraban el rebote. Con los cambios empezaron a entran en el partido y acabaron diez abajo el primer cuarto, dominado por la pareja canadiense formada por Russel y Tesson, que anotaron 20 de los 25 puntos de su equipo. La diferencia se disparó hasta los 13, la máxima, al inicio del segundo cuarto. Fue entonces cuando el Cortegada reaccionó, con las acciones en ataque de Gara Jorge como punto de inflexión. El equipo de Manu Santos le endosó un parcial de 0-14 a su rival y se puso por delante por primera vez en el electrónico (33-34). 

Pero volvió a aparecer en el partido la máxima anotadora de la liga, para demostrar que esta le queda muy pequeña. Russell las empezó a enchufar de todos los colores y el Cortegada volvió a verse 7 abajo (43-36). La canadiense fue imparable, atlética, con buena mano y capaz de hacer de todo. Acabó la primera parte con 35 de valoración (24 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias) y su equipo se fue al ecuador 6 arriba (48-42). 

En el tercer cuarto el partido se igualó, empezó más trabado y con menor ritmo anotador por ambos bandos. Hasta que volvió a aparecer Russell en los minutos finales del parcial para abrir brecha para su equipo (61-52). El último cuarto empezó con una antideportiva de Cortés sobre Jorge, pero un triple de Russell puso el partido más cuesta arriba para las visitantes. El Cortegada no bajó los brazos, llegó a ponerse a 5 y tuvo dos opciones de acercarse más, pero no era su tarde. En el otro aro Tesson y Russell siguieron acertadas en el tiro y ya no hubo opción. 

La victoria asturiana tiene más mérito si cabe porque no pudieron contar por lesión con Lucía García, su segunda máxima anotadora en liga. Gijón demostró que la clasificación no le hace justicia.

Ficha técnica:

Gijón: Lisa Tesson (16), Carla Yuste (6), Merissah Russell (38), Sofía Hamidi (7), Llum Hueso (8)-quinteto inicial- Marta Cortés (4), Lucía Mera (1), Sofía Llanos (2). 
Cortegada: Blanca Manivesa (4), Damaris Rodríguez (9), Gara Jorge (23), Cris Loureiro (1), Christabel Ezumah (13)- quinteto inicial- Marta Sanmartín (9), Marúa Angulo (2), Lucía Carabán (5), Maira Horford (5). 
Parciales: 25-15 /23-27/ 13-10/ 22-19. 
Árbitros: Julio César Alonso e Iván García. Señalaron 16 faltas a las locales y 20 a las vilagarcianas.

