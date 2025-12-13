Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Sigaltec no pudo dar la talla ante la envergadura del filial del Obradoiro, 65-74

La diferencia física condicionó un partido en el que esta vez los vilagarcianos no pudieron magia en el Sara Gómez

Gonzalo Sánchez
13/12/2025 23:48
Òscar entra a canasta y recibe la falta de un defensor
Òscar entra a canasta y recibe la falta de un defensor
Mónica Ferreirós
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Esta vez no hubo magia en el "Sara Gómez", donde el Sigaltec cedió 65-74 ante un filial del Obradoiro que demostró que su escasez de victorias hasta la fecha es inversamente proporcional a la envergadura de sus jóvenes jugadores. El partido estuvo marcado por esa superioridad física de los visitantes, que  les permitió ir creciendo en el partido desde su dominio en la pintura. Además jugaron bien los minutos finales y esta vez la moneda sí cayó de su lado.

El equipo de Luis Gabín no empezó mal, con Pablo Fernández siempre como faro ofensivo para asumir lanzamientos. Los locales mandaron en el primer cuarto (15-13), pero en el segundo el Obradoiro Ames elevó su porcentaje de acierto en el tiro exterior y empezó a sacar ventajas físicas cerca de canasta. El Sigaltec dejó de fluir en ataque y encajó un parcial de 6-16 que le puso ya el partido cuesta arriba al descanso (25-35), pese a los intentos de Óscar Castaño de frenar esa tendencia. 

El fiial del Obra hizo valer su envergadura en el pabellón Sara Gómez
El fiial del Obra hizo valer su envergadura en el pabellón Sara Gómez
Mónica Ferreirós

En el tercer cuarto tampoco empezaron mal los locales, con canastas de Raúl Santórum y Pablo Fernánez, que hicieron creer al equipo y al público que empezaba un característico arreón del Sigaltec. Pero en cuanto bajó el porcentaje de acierto en el tiro, unido a la dificultad para encontrar segundas opciones tras rebote, el partido volvió a complicarse. Luis Gabín trató de contener el ritmo físico del rival con defensas en zona y su equipo, tras un triple de Adrián Kovac, consiguió mantenerse cerca en el marcador y entrar en el último cuarto con opciones intactas (53-58). 

Los locales hicieron "la goma" en el marcador también en el cuarto período. Pablo Fernández enchufó un triple liberado desde la esquina que encendió al público, pero al Sigaltec le siguió costando mucho anotar con fluidez, dada la envergadura de los visitantes, que con cinco puntos seguidos volvieron a escaparse (56-64). Tampoco ayudaron ciertas decisiones arbitrales en momentos puntuales, por lo que cada vez era más difícil remar, aunque la sensación de que aún era posible un desenlace extraordinario seguía latente en el pabellón . 

Pablo Fernández volvió a ser el máximo anotador de su equipo
Pablo Fernández volvió a ser el máximo anotador de su equipo
Mónica Ferreirós

El Sigaltec llegó a ponerse a 4 (63-67) merced a un triple de Óscar Castaño, pero esta vez no hubo pecados de juventud en el Obra, que gestionó con mucha madurez sus ataques, con un acertado y sobrio Pedro Baddinil, para asegurar su segunda victoria en liga y situarse a dos de los arousanos, que la próxima semana visitan en Ourense al Bosco.

Ficha técnica:

Sigaltec: Óscar Castaño (15), Pablo Fernández (23), Miguel Gil (9), Mateo Bello (4), Álvaro Rodríguez (3) - quinteto inicial- Raúl Santórum (3), Jorge Rodríguez (0), Patricio Serqueira (0), Pedro Sabugueiro (0) y Adrián Kovac (8). 
Obradoiro Ames: Pedro Baddini (17), Yannick Pinas (7), Hugo Sánchez (0), Miguel Rodríguez (4), Diego Maseda (7) - quinteto inicial- Fuentes (2), Soneira (8), Sylla (0), Díaz Del Valle (11), Saúl Rodríguez (10), Guillermo González (5) y Fraga (3).
Parciales: 15-13 / 19-27 / 19-18 / 12-16. 
Árbitros: Pilar Carrasco e Iván Valbuena. Señalaron 23 faltas a los locales y 20 a los visitantes.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, junto al alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín y el presidente de la Diputación, Luis López, en la inauguración del espacio

Rueda inaugura el Centro da Cultura Gastronómica: “Isto é Galicia Calidade”
C. Hierro
Un momento del paseo por "O Grove descoñecido"

Descubren una casa en O Grove diseñada por el arquitecto Jenaro de la Fuente
C. Hierro
Gregor con el balón durante el partido ante el Racing Villalbés

Un gol en el tiempo de aumento tumba al Cambados en Noia
Carlos Paz
Iago Martínez pugna por un balón con Adri Castro

El Boiro gana en Arteixo y duerme en play-off
Carlos Paz