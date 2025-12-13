El Sigaltec no pudo dar la talla ante la envergadura del filial del Obradoiro, 65-74

Òscar entra a canasta y recibe la falta de un defensor Mónica Ferreirós

Esta vez no hubo magia en el "Sara Gómez", donde el Sigaltec cedió 65-74 ante un filial del Obradoiro que demostró que su escasez de victorias hasta la fecha es inversamente proporcional a la envergadura de sus jóvenes jugadores. El partido estuvo marcado por esa superioridad física de los visitantes, que les permitió ir creciendo en el partido desde su dominio en la pintura. Además jugaron bien los minutos finales y esta vez la moneda sí cayó de su lado.

El equipo de Luis Gabín no empezó mal, con Pablo Fernández siempre como faro ofensivo para asumir lanzamientos. Los locales mandaron en el primer cuarto (15-13), pero en el segundo el Obradoiro Ames elevó su porcentaje de acierto en el tiro exterior y empezó a sacar ventajas físicas cerca de canasta. El Sigaltec dejó de fluir en ataque y encajó un parcial de 6-16 que le puso ya el partido cuesta arriba al descanso (25-35), pese a los intentos de Óscar Castaño de frenar esa tendencia.

El fiial del Obra hizo valer su envergadura en el pabellón Sara Gómez Mónica Ferreirós

En el tercer cuarto tampoco empezaron mal los locales, con canastas de Raúl Santórum y Pablo Fernánez, que hicieron creer al equipo y al público que empezaba un característico arreón del Sigaltec. Pero en cuanto bajó el porcentaje de acierto en el tiro, unido a la dificultad para encontrar segundas opciones tras rebote, el partido volvió a complicarse. Luis Gabín trató de contener el ritmo físico del rival con defensas en zona y su equipo, tras un triple de Adrián Kovac, consiguió mantenerse cerca en el marcador y entrar en el último cuarto con opciones intactas (53-58).

Los locales hicieron "la goma" en el marcador también en el cuarto período. Pablo Fernández enchufó un triple liberado desde la esquina que encendió al público, pero al Sigaltec le siguió costando mucho anotar con fluidez, dada la envergadura de los visitantes, que con cinco puntos seguidos volvieron a escaparse (56-64). Tampoco ayudaron ciertas decisiones arbitrales en momentos puntuales, por lo que cada vez era más difícil remar, aunque la sensación de que aún era posible un desenlace extraordinario seguía latente en el pabellón .

Pablo Fernández volvió a ser el máximo anotador de su equipo Mónica Ferreirós

El Sigaltec llegó a ponerse a 4 (63-67) merced a un triple de Óscar Castaño, pero esta vez no hubo pecados de juventud en el Obra, que gestionó con mucha madurez sus ataques, con un acertado y sobrio Pedro Baddinil, para asegurar su segunda victoria en liga y situarse a dos de los arousanos, que la próxima semana visitan en Ourense al Bosco.