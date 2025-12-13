El Céltiga, plagado de bajas, visita en horario matinal al experimentado Vilalbés

El equipo de Luis Carro viaja a Vilalba con muchas ganas, pero también con enorme ambición Gonzalo Salgado

El Céltiga (3º con 22 puntos) visita este domingo a las 12 horas en A Magdalena al Racing Vilalbés (5º con 21 puntos) en un partido marcado por los problemas de bajas en los visitantes. Luis Carro no puede contar con Carlos, Pedro Delgado, Julio Rey, Nico, Jordan ni Marcelo. Además son dudas Óscar y Sobrido, que viajan pero tienen pocas opciones de participar. La plaga de lesiones articulares condiciona al Céltiga de nuevo, pese a que cuenta con un plantilla amplia.

Enfrente estará un Vilalbés muy experimentado que puso fin a su sequía de cinco jornadas sin ganar al vencer la semana pasada en Cambados, por lo que regresa a puestos de play-off, donde se espera que vuelva a estar a final de temporada. "Es un equipo que no se siente incómodo en casi ningún plan de partido. No necesita mucho para ganar y su gran arma es que saben cerrar su portería", apunta Carro. Los números así lo indican, ya que el Vilalbés es el equipo menos goleado con 8 goles encajados en 13 partidos. "A pesar de todas las bajas, si estamos a nuestro nivel y se da el plan de partido que pensamos, creemos que podemos hacerles daño, sabiendo que va a ser un partido muy exigente. Tenemos que ganar duelos y no encajar, porque si se ponen por delante son un equipo muy fuerte".

El Céltiga no se presentará en Vilalba con la idea de aguantar el empate y ver que ocurre. Sin presión clasificatoria, ya que tiene un amplio colchón sobre el descenso, el equipo rojiblanco viajará con la intención de "disfrutar" y ser ambicioso. "Vamos con la idea de ser atrevidos y valientes, sabiendo que el rival es complicado, pero es un partido para ir a ganar", explica Luis Carro, que está consiguiendo que el recién ascendido sea la revelación del campeonato hasta ahora.