Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Céltiga, plagado de bajas, visita en horario matinal al experimentado Vilalbés

Luis Carro, que no puede contar con Julio, Nico, Pedro, Jordan ni Carlos, y tiene las dudas de Óscar y Sobrido, confía en las opciones de su equipo en A Magdalena (12 horas)

Gonzalo Sánchez
13/12/2025 14:18
El equipo de Luis Carro viaja a Vilalba con muchas ganas, pero también con enorme ambición
El equipo de Luis Carro viaja a Vilalba con muchas ganas, pero también con enorme ambición
Gonzalo Salgado
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El Céltiga (3º con 22 puntos) visita este domingo a las 12 horas en A Magdalena al Racing Vilalbés (5º con 21 puntos) en un partido marcado por los problemas de bajas en los visitantes. Luis Carro no puede contar con Carlos, Pedro Delgado, Julio Rey, Nico, Jordan ni Marcelo. Además son dudas Óscar y Sobrido, que viajan pero tienen pocas opciones de participar. La plaga de lesiones articulares condiciona al Céltiga de nuevo, pese a que cuenta con un plantilla amplia. 

Enfrente estará un Vilalbés muy experimentado que puso fin a su sequía de cinco jornadas sin ganar al vencer la semana pasada en Cambados, por lo que regresa a puestos de play-off, donde se espera que vuelva a estar a final de temporada. "Es un equipo que no se siente incómodo en casi ningún plan de partido. No necesita mucho para ganar y su gran arma es que saben cerrar su portería", apunta Carro. Los números así lo indican, ya que el Vilalbés es el equipo menos goleado con 8 goles encajados en 13 partidos. "A pesar de todas las bajas, si estamos a nuestro nivel y se da el plan de partido que pensamos, creemos que podemos hacerles daño, sabiendo que va a ser un partido muy exigente. Tenemos que ganar duelos y no encajar, porque si se ponen por delante son un equipo muy fuerte". 

El Céltiga no se presentará en Vilalba con la idea de aguantar el empate y ver que ocurre. Sin presión clasificatoria, ya que tiene un amplio colchón sobre el descenso, el equipo rojiblanco viajará con la intención de "disfrutar" y ser ambicioso. "Vamos con la idea de ser atrevidos y valientes, sabiendo que el rival es complicado, pero es un partido para ir a ganar", explica Luis Carro, que está consiguiendo que el recién ascendido sea la revelación del campeonato hasta ahora.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Componentes de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de A Pobra muestran el diploma y la plaza especial por su intervención altruista desarrollada hace poco más de un año en Valencia con motivo del a DANA

Las agrupaciones de Protección Civil de A Pobra, Boiro y Rianxo fueron condecoradas por la Xunta por su ayuda a los afectados de la DANA de Valencia
Chechu López
Los bonos se repartieron en una de las casetas que componen la Aldea de Nadal

Largas colas para hacerse con los últimos Son da Casa
Fátima Frieiro
El ideal gallego

Catoira presume de gestión económica: esto es lo que costó la Romaría Viquinga 2025
Fátima Frieiro
La oficina central de Correos en Ribeira se ubica en la Avenida do Malecón

Representantes sindicales de Correos denuncian la delicada realidad del servicio en Ribeira
Chechu López