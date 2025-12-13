Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Cambados visita hoy a un Noia al que le urge ganar

Los locales están en descenso y acumulan dos meses sin conocer la victoria. Pénjamo tiene a toda su plantilla disponible

Gonzalo Sánchez
13/12/2025 07:50
El Cambados tratará de recuperar los puntos que se le escaparon hace una semana ante el Vilalbés en casa
Gonzalo Salgado
El CJ Cambados (14º con 14 puntos) visita esta tarde en el campo Julio Mato a las 18 horas al Noia (16º con 9 puntos) en un partido muy importante para mantener el colchón sobre la zona de descenso. El técnico Rubén Cornes “Pénjamo” tiene a toda la plantilla disponible, una vez que Zalo y Joel están recuperados. Una buena noticia a estas alturas de la temporada, justo cuando en muchos equipos afloran las bajas por lesiones y sanciones. 

El Cambados viaja a Noia con la intención de darle continuidad al modelo de juego que le ha permitido puntuar en cinco de sus seis salidas, con un única derrota cosechada en Santiago ante el líder Compostela y en el tiempo de aumento. 

David Conde está gozando de continuidad en Cambados y es uno de los porteros que menos encaja en Tercera

En los locales Alberto Mariano tiene la baja del defensa Adrián González, aunque son varios los futbolistas que arrastran molestias. “Para nosotros es una final, una oportunidad para engancharnos a la permanencia ante un rival directo”, explica el técnico santiagués, que ensalza al CJ Cambados. “Está haciendo muy bien las cosas, concede y encaja poco y contraataca con mucha verticalidad. Intentaremos estar más concentrados y cometer menos errores en la fase defensiva y estar más acertados en área rival”.

 El Cambados tratará de hacer un partido largo y aprovechar los espacios que puedan dejar los locales, que están muy necesitados de un triunfo porque vienen de caer goleados ante el Boiro y acumulan dos meses sin ganar. El estado del campo, debido a la lluvia, puede condicionar el juego y el aspecto físico. 

