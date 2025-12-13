Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Boiro se ve las caras con un reforzado Arteixo

Los de Barraña viajan hasta Ponte de Brozos inmersos en una gran racha de resultados

Redacción
13/12/2025 07:00
Los jugadores del Boiro celebran un gol
Los jugadores del Boiro celebran un gol
Redacción
El Boiro viaja hasta Ponte dos Brozos para enfrentarse esta tarde (17:30 horas) al Atlético Arteixo, que se ha reforzado en la parcela defensiva esta semana con Manu Berrocal y Álvaro Casas. Un encuentro “duro ante un rival muy fuerte”, comenta el entrenador del Boiro, José Tizón

El Boiro es 7º con 19 puntos, rozando los puestos de play-off que marca el Racing Villalbés (5º con 21 puntos). La racha de los de José Tizón es positiva ya que suman cuatro encuentros consecutivos sin conocer la derrota, con dos victorias y dos empates. Una serie de resultados que les permite llegar a la visita “con la moral muy alta”, sobre todo, tras la “victoria importante en el derbi de la semana” donde superaron por 4-0 al Noia en Barraña. 

Sin embargo, los boirenses tendrán bajas que harán mella en la convocatoria: Bruno Casas, por lesión; Victor Casais, por motivos personales y Yago García, que ha sido recientemente intervenido por una apendicitis, no estarán a disposición del entrenador. 

En frente estará un Atlético Arteixo (12º con 17 puntos) que también encadena grandes resultados en las últimas semanas. Son seis jornadas sin conocer la derrota para los de Ponte dos Brozos. Sin embargo, los coruñeses solo han sumado una victoria en su feudo. A esta buena dinámica se unen dos importantes incorporaciones a la plantilla de Alejandro Expósito: el lateral izquierdo, Manu Berrocal, y el central, Álvaro Casas. Dos incorporaciones en la zaga que le permiten aumentar el nivel y que, según Tizón, les permitirán luchar para colocarse en la parte alta de la tabla. Sin dejar de prestar atención a su zona atacante donde “tienen un nivel alto y mucha movilidad”. Será un duelo donde las claves pasan por “quien sea capaz de tener el balón y dominar los tiempos del partidos”, como apunta Tizón.

