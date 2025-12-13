Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Boiro gana en Arteixo y duerme en play-off

La solvente victoria en Arteixo coloca al equipo de José Tizón con 22 puntos, inmerso en la pelea por los cinco primeros puestos. Un gol de Facu Moreyra en el minuto diez decantó el partido

Carlos Paz
Carlos Paz
13/12/2025 22:07
Iago Martínez pugna por un balón con Adri Castro
Iago Martínez pugna por un balón con Adri Castro
Patricia G. Fraga
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El Boiro consigue sumar tres puntos gracias a un gol tempranero de Facu Moreyra. Un encuentro donde los de José Tizón fueron superiores en la primera parte a pesar de no contar con ningún delantero puro disponible, siendo Landeira quien actuó en esa posición. En la segunda mitad, el Arteixo hundió a los de Barraña pero no generó excesivo peligro sobre la portería de Borja Rey.

Empezaron mandones los de José Tizón, siendo protagonistas con balón y gozando de varias oportunidades. En el minuto 2, el portero Carlos García le negó el gol a Juanma cuando su disparo se colaba por la escuadra. Poco después, en el minuto seis, Enjamio, desde el punto de penalti y con pierna izquierda, mandó el balón rozando el poste. A la tercera fue la vencida. Una gran acción con Prol jugando de tacón para Enjamio. El mediocentro cedió para Facu, que con pierna derecha y de primeras, mandó el balón a la red, poniendo el 0-1.

Tras el gol, los de Tizón siguieron mejor que su rival con Facu y Landeira destacando en el juego. El Arteixo no era capaz de encontrarse, por la presión de los visitantes que les obligaban a jugar en largo sobre su referencia, Adri Castro primero y David Rojo después. 

En la segunda parte, el Arteixo movió piezas y consiguió aumentar su presencia en campo contrario. Iker por derecha, Jota en izquierda y Rojo en punta empezaron a crear peligro encontrando la profundidad, pero sin ser capaces de incomodar a un Boiro con un nivel defensivo muy alto. La ocasión más clara del equipo local fue en el minuto 55. Una internada desde banda derecha que acaba en un centro al área. Allí esperaba Iker sin marca pero su remate, muy flojo, acabó en las manos de Borja Rey

A pesar de estar hundidos debido al volumen ofensivo del equipo local, los de Barraña pudieron sentenciar el partido. Pidieron un gol fantasma tras un disparo de Prol que salió rebotado. El balón dio en el larguero y, en el bote, Carlos la desvió, posiblemente ya dentro de la portería. Pero ni colegiado ni el línea dieron gol. Tuvo otra Yosi en el 85 tras una buena jugada de Samu, que dio el pase de la muerte y el número 2 la mandó al palo

Sufrió el Boiro en los minutos finales, pero sin conceder ocasiones claras ante un Arteixo que buscaba atacar desde bandas, por lo que pudo celebrar este resultado que le permitió irse a la cama en el cuarto puesto a la espera de los resultados de hoy.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Gregor con el balón durante el partido ante el Racing Villalbés

Un gol en el tiempo de aumento tumba al Cambados en Noia
Carlos Paz
El acto de entrega, a título póstumo del Premio 'Altofalante do Ano 2025' a Xosé Antón Parada tuvo lugar en la sede del Ateneo Valle-Inclán de Ribeira

Xosé Antón Parada Fernández recibe a título póstumo el Premio Altofalante do Ano 2025
Chechu López
Damaris Rodriguez durante el partido en casa ante el Barakaldo

La soberbia actuación de la canadiense Russell condenó al Cortegada en Gijón, 81-73
Gonzalo Sánchez
Ediles socialistas, durante un Pleno

El PSOE vilanovés carga contra el gobierno local por “outro ano de vertidos ao mar”
Redacción