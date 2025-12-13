El Boiro gana en Arteixo y duerme en play-off

Iago Martínez pugna por un balón con Adri Castro Patricia G. Fraga

El Boiro consigue sumar tres puntos gracias a un gol tempranero de Facu Moreyra. Un encuentro donde los de José Tizón fueron superiores en la primera parte a pesar de no contar con ningún delantero puro disponible, siendo Landeira quien actuó en esa posición. En la segunda mitad, el Arteixo hundió a los de Barraña pero no generó excesivo peligro sobre la portería de Borja Rey.

Empezaron mandones los de José Tizón, siendo protagonistas con balón y gozando de varias oportunidades. En el minuto 2, el portero Carlos García le negó el gol a Juanma cuando su disparo se colaba por la escuadra. Poco después, en el minuto seis, Enjamio, desde el punto de penalti y con pierna izquierda, mandó el balón rozando el poste. A la tercera fue la vencida. Una gran acción con Prol jugando de tacón para Enjamio. El mediocentro cedió para Facu, que con pierna derecha y de primeras, mandó el balón a la red, poniendo el 0-1.

Tras el gol, los de Tizón siguieron mejor que su rival con Facu y Landeira destacando en el juego. El Arteixo no era capaz de encontrarse, por la presión de los visitantes que les obligaban a jugar en largo sobre su referencia, Adri Castro primero y David Rojo después.

En la segunda parte, el Arteixo movió piezas y consiguió aumentar su presencia en campo contrario. Iker por derecha, Jota en izquierda y Rojo en punta empezaron a crear peligro encontrando la profundidad, pero sin ser capaces de incomodar a un Boiro con un nivel defensivo muy alto. La ocasión más clara del equipo local fue en el minuto 55. Una internada desde banda derecha que acaba en un centro al área. Allí esperaba Iker sin marca pero su remate, muy flojo, acabó en las manos de Borja Rey.

A pesar de estar hundidos debido al volumen ofensivo del equipo local, los de Barraña pudieron sentenciar el partido. Pidieron un gol fantasma tras un disparo de Prol que salió rebotado. El balón dio en el larguero y, en el bote, Carlos la desvió, posiblemente ya dentro de la portería. Pero ni colegiado ni el línea dieron gol. Tuvo otra Yosi en el 85 tras una buena jugada de Samu, que dio el pase de la muerte y el número 2 la mandó al palo.

Sufrió el Boiro en los minutos finales, pero sin conceder ocasiones claras ante un Arteixo que buscaba atacar desde bandas, por lo que pudo celebrar este resultado que le permitió irse a la cama en el cuarto puesto a la espera de los resultados de hoy.