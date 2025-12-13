El Boiro se ve las caras con un Arteixo reforzado con Álvaro Casas y Berrocal

Los jugadores del Boiro celebran un gol Redacción

El Boiro viaja hasta Ponte dos Brozos para enfrentarse esta tarde (17:30 horas) al Atlético Arteixo, que se ha reforzado en la parcela defensiva esta semana con Manu Berrocal y Álvaro Casas. Un encuentro “duro ante un rival muy fuerte”, comenta el entrenador del Boiro, José Tizón.

El Boiro es 7º con 19 puntos, rozando los puestos de play-off que marca el Racing Villalbés (5º con 21 puntos). La racha de los de José Tizón es positiva ya que suman cuatro encuentros consecutivos sin conocer la derrota, con dos victorias y dos empates. Una serie de resultados que les permite llegar a la visita “con la moral muy alta”, sobre todo, tras la “victoria importante en el derbi de la semana” donde superaron por 4-0 al Noia en Barraña.

Sin embargo, los boirenses tendrán bajas que harán mella en la convocatoria: Bruno Casas, por lesión; Victor Casais, por motivos personales y Yago García, que ha sido recientemente intervenido por una apendicitis, no estarán a disposición del entrenador.

En frente estará un Atlético Arteixo (12º con 17 puntos) que también encadena grandes resultados en las últimas semanas. Son seis jornadas sin conocer la derrota para los de Ponte dos Brozos. Sin embargo, los coruñeses solo han sumado una victoria en su feudo. A esta buena dinámica se unen dos importantes incorporaciones a la plantilla de Alejandro Expósito: el lateral izquierdo, Manu Berrocal, y el central, Álvaro Casas. Dos incorporaciones en la zaga que le permiten aumentar el nivel y que, según Tizón, les permitirán luchar para colocarse en la parte alta de la tabla. Sin dejar de prestar atención a su zona atacante donde “tienen un nivel alto y mucha movilidad”. Será un duelo donde las claves pasan por “quien sea capaz de tener el balón y dominar los tiempos del partidos”, como apunta Tizón.

En los locales, el técnico Alejandro Expósito 'Posi' tiene las bajas de García, Iván, Fer Gordo y Moreta, además Pablo es duda. "Va a ser importante seguir manteniendo nuestra idea y el nivel de las últimas semanas", explica el entrenador del Arteixo, que ayer todavía no sabía si podría contar con Berrocal y Casas, pendientes de que la Federación valide sus fichas. "Será un partido difícil porque el Boiro tiene gente diferencial, es un equipo hecho para luchar por el play-off".