Ribeira homenajea a sus medallistas europeos de patinaje y taekwondo

Homenaje a medallistas en compèticiones europeas de patinaje y taekwondo en Ribeira cedida

La corporación municipal de Ribeira rindió homenaje a deportistas del Concello que recientemente se proclamaron medallistas europeos en patinaje y taekwondo. Ezizan Calo se alzó con el subcampeonato de Europa de patinaje en la Cup of Europe Artistic Skatin, y junto a su hermana Ella lograron el bronce por parejas, mientras que Álvaro y Alicia Castiñeiras lograron el oro.

Además, la taekwondista Ainara Piñeiro consiguió el bronce en el European Cadet Championship, en Grecia, y también el oro por clubes con la selección española. Ainara, que tiene 12 años, ya fue la pasada temporada campeona de España cadete.

La alcaldesa María Sampredo felicitó a la familia de deportistas Calo porque “demostran que son un bo tándem non só na vida persoal como irmáns, senón tamén na profesional como parella deportiva.” En referencia a todas las personas homenajeadas en el acto, Sampedro dijo que “todos vós representades os valores do deporte; algo que conseguides a través da disciplina, o perfeccionamento da vosa técnica e, por suposto, o traballo en equipo. Con vós tendes todo un equipo como son as vosas familias, os clubs deportivos e, por suposto, toda a sociedade de Ribeira”. A la vez que agradeció el trabajo que realizan el Club de Patinaje y el Natural Sport, que estuvieron representado en el acto por la entrenadora Elena Rey y el presidente José Francisco Agrelo.

En la misma línea se manifestó el concejal de Deportes, Álex Vidal, "o deporte en Ribeira é pasado, presente e está garantido o futuro. Temos unha gran canteira de deportistas que están xa colleitando moi bos resultados en competicións de gran proxección".