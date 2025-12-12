Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Ribeira homenajea a sus medallistas europeos de patinaje y taekwondo

La alcaldesa y el concejal de Deportes recibieron a Ezizan y Ella Calo, Álvaro y Alicia Castiñeiras, y a Ainara Piñeiro 

Gonzalo Sánchez
12/12/2025 13:01
Homenaje a medallistas en compèticiones europeas de patinaje y taekwondo en Ribeira
Homenaje a medallistas en compèticiones europeas de patinaje y taekwondo en Ribeira
cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La corporación municipal de Ribeira rindió homenaje a deportistas del Concello que recientemente se proclamaron medallistas europeos en patinaje y taekwondo. Ezizan Calo se alzó con el subcampeonato de Europa de patinaje en la Cup of Europe Artistic Skatin, y junto a su hermana Ella lograron el bronce por parejas, mientras que Álvaro y Alicia Castiñeiras lograron el oro. 

Además, la taekwondista Ainara Piñeiro consiguió el bronce en el European Cadet Championship, en Grecia, y también el oro por clubes con la selección española. Ainara, que tiene 12 años, ya fue la pasada temporada campeona de España cadete.

 La alcaldesa María Sampredo felicitó a la familia de deportistas Calo porque “demostran que son un bo tándem non só na vida persoal como irmáns, senón tamén na profesional como parella deportiva.” En referencia a todas las personas homenajeadas en el acto, Sampedro dijo que “todos vós representades os valores do deporte; algo que conseguides a través da disciplina, o perfeccionamento da vosa técnica e, por suposto, o traballo en equipo. Con vós tendes todo un equipo como son as vosas familias, os clubs deportivos e, por suposto, toda a sociedade de Ribeira”. A la vez que agradeció el trabajo que realizan el Club de Patinaje y el Natural Sport, que estuvieron representado en el acto por la entrenadora Elena Rey y el presidente José Francisco Agrelo. 

En la misma línea se manifestó el concejal de Deportes, Álex Vidal, "o deporte en Ribeira é pasado, presente e está garantido o futuro. Temos unha gran canteira de deportistas que están xa colleitando moi bos resultados en competicións de gran proxección".

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El Atlético Villalonga quiere abandonar el último puesto con un triunfo en Avilés

El Atlético Villalonga visita al Avilés en el duelo en la cola de Segunda RFEF
Gonzalo Sánchez
El ideal gallego

Galicia presume de Nadal cunha ampla oferta de actos para todas as idades e gustos
Redacción
La oficina de Correos de Aguiño estaba ubicada en un local del aula de música, en el número 53 de la Rúa Castelao, pero dejó de funcionar al iniciarse la rehabilitación de dicho inmueble

El Ayuntamiento de Ribeira solicita a Correos la cobertura de la plaza del cartero en Carreira
Chechu López
El ideal gallego

Cantajuego desembarca en Vilagarcía con dos funciones para celebrar sus 20 años
Fátima Frieiro