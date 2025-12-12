Óscar y Adri Rodríguez se suman a la enfermería del Céltiga, que está repleta

Ádri Rodríguez sufre un esguince de tobillo y es seria duda para el duelo de Vilalba Gonzalo Salgado

El Céltiga vive un gran momento, de resultados y a nivel clasificatorio, ubicado en la tercera plaza a solo un punto del Arosa, pero sigue inmerso en una situación más que delicada en cuanto a las bajas por lesión. De hecho está empeorando el panorama. A las de Pedro Delgado, Jordan, Nico y un Julio Rey que está pendiente de una resonancia para conocer el alcance de sus problemas en una rodilla, se unen el delantero Adri Rodríguez y el centrocampista Óscar, ambos por sendos esguinces de tobillo.

Además, Marcelo Munín también es duda para la visita el domingo por la mañana al campo de A Magdalena para medirse al Vilalbés (12 horas), ya que sufre un principio de pubalgia. Luis Carro no puede contar con Carlos, al que le resta un partido de sanción, y recupera a Santi Figueroa y Álex Rodríguez tras cumplir sus castigos. El Céltiga está siendo muy castigado por el juego duro de sus rivales en las últimas jornadas. El último en padecerlo fue su máximo goleador, Adri Rodríguez, que sufrió una entrada saldada con tarjeta roja ante el Barbadás y es duda para Vilalba.