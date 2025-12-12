Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Óscar y Adri Rodríguez se suman a la enfermería del Céltiga, que está repleta

Continúa la plaga de bajas y los problemas para Luis Carro, que contrastan con la extraordinaria marcha del equipo en liga

Gonzalo Sánchez
12/12/2025 06:45
Ádri Rodríguez sufre un esguince de tobillo y es seria duda para el duelo de Vilalba
Ádri Rodríguez sufre un esguince de tobillo y es seria duda para el duelo de Vilalba
Gonzalo Salgado
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El Céltiga vive un gran momento, de resultados y a nivel clasificatorio, ubicado en la tercera plaza a solo un punto del Arosa, pero sigue inmerso en una situación más que delicada en cuanto a las bajas por lesión. De hecho está empeorando el panorama. A las de Pedro Delgado, Jordan, Nico y un Julio Rey que está pendiente de una resonancia para conocer el alcance de sus problemas en una rodilla, se unen el delantero Adri Rodríguez y el centrocampista Óscar, ambos por sendos esguinces de tobillo. 

Además, Marcelo Munín también es duda para la visita el domingo por la mañana al campo de A Magdalena para medirse al Vilalbés (12 horas), ya que sufre un principio de pubalgia. Luis Carro no puede contar con Carlos, al que le resta un partido de sanción, y recupera a Santi Figueroa y Álex Rodríguez tras cumplir sus castigos. El Céltiga está siendo muy castigado por el juego duro de sus rivales en las últimas jornadas. El último en padecerlo fue su máximo goleador, Adri Rodríguez, que sufrió una entrada saldada con tarjeta roja ante el Barbadás y es duda para Vilalba. 

Sobrido celebra uno de sus goles en el Salvador Otero

“Tenemos que aprovechar esta buena racha”, señala Sobrido

Más información
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Las obras de ampliación de la red de alcantarillado se ejecutarán en el lugar de Muiños, en la parroquia ribeirense de Oleiros

La ampliación de la red de saneamiento de Muiños, en Oleiros, despierta el interés de siete empresas licitadoras
Chechu López
David Cardalda, responsable de la agrupación de Protección Civil de A Pobra, que el miércoles recibió el aguinaldo navideño, mañana recogerá una placa de plata en la sede de la Agasp

Las agrupaciones de Protección Civil de A Pobra, Boiro y Rianxo serán condecoradas por la Xunta por su ayuda a los afectados de la DANA de Valencia
Chechu López
En los últimos años muchas empresas han sustituido las cestas de navidad por tarjetas regalo, cupones electrónicos o tarjetas virtuales

Cestas de navidad, tarjetas regalo y comidas de empresa: Hacienda también se apunta
Lorena Torres
El ideal gallego

Caldas solicita a la vecindad que limpien sus parcelas como prevención contra incendios
Sandra Rey