Deportes

El Atlético Villalonga visita al Avilés en el duelo en la cola de Segunda RFEF

"Sabemos que es un partido importantísimo", reconoce Romina Dadín

Gonzalo Sánchez
12/12/2025 13:29
El Atlético Villalonga quiere abandonar el último puesto con un triunfo en Avilés
El Atlético Villalonga quiere abandonar el último puesto con un triunfo en Avilés
Mónica Ferreirós
El Atlético Villalonga viaja a Asturias para medirse esta tarde al Real Avilés (16.15 horas) en un partido crucial en la zona baja de la tabla. Y es que las locales son penúltimas con dos puntos de ventaja sobre las celestes, que están con el ánimo reforzado tras el buen partido ante el filial del Deportivo. “Sabemos que es un partido importantísimo, además es el último de la primera vuelta”, señala Romina Dadín. Su equipo tiene la posibilidad de abandonar el farolillo rojo. “Las chicas están con muchas ganas”. Anita es baja y Noelia, duda. 

Enfrente tendrán a un Avilés que “tiene muy buenas jugadoras”, advierte Romina. Entre otras, en sus filas está la portonovesa Nuria Torres y también la exdefensa del equipo celeste Goretti Neira. “No entiendo su posición en la tabla porque son futbolistas con mucha experiencia en la categoría y creo que va a ser un partido muy difícil”, no sólo por lo que hay en juego, sino también por las virtudes del rival. “Ellas defensivamente suelen ser bastante sólidas, y arriba les cuesta finalizar”. 

El Atlético Villalonga tratará de dominar las áreas y mantener la seriedad que mostró en el último desplazamiento al campo del Bizkerre, donde logró la única victoria en su casillero hasta la fecha. 

