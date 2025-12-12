David Conde: “Es un partido más, como otro cualquiera”

David Conde está gozando de continuidad en Cambados y es uno de los porteros que menos encaja en Tercera Adrián Rodríguez - RNX Foto

El Juventud de Cambados (14º con 14 puntos) viaja hasta Noia (16º con 9 puntos) este sábado (18:00 horas) para medirse en un duelo directo por la permanencia. El Julio Mato acogerá un partido importante entre dos rivales que luchan por los puestos bajos de la tabla. Con todo, el guardameta del Cambados, David Conde, afronta el partido con normalidad y le resta importancia. “Es un partido más, todavía quedan muchos por jugar y en una liga como esta nunca sabes lo que puede llegar a pasar”, comenta. ”Nosotros vamos a ir a por los tres puntos, igual que siempre”.

Lo cierto es que una victoria cambadesa les separaría en ocho puntos de esos puestos peligrosos, que marca el Noia, pero “siempre tienes que sumar porque luego hay arrastres de otras categorías y no te puedes fiar”. Los de Pénjamo se centran en hacer “hacer un buen partido para conseguir ganar y seguir sumando”. A pesar de la situación en la tabla, la imagen está siendo bastante buena para este equipo recién ascendido y con muchos jóvenes en sus filas. “Desde el primer día hasta ahora, el equipo ha mejora mucho y se ha ido viendo en el campo”, afirma Conde. Estas buenas sensaciones se mantuvieron la pasada jornada a pesar de la derrota por 0-1 ante el Racing Villalbes. “El plan que teníamos lo llevamos a cabo, estar tranquilos y atacar los espacios que dejaban”. Sin embargo, “nos faltó claridad arriba para materializar las ocasiones”, lamenta. Esa falta de gol la arrastran desde el inicio de la temporada (10 goles) aunque la compensan con la seguridad atrás.

Un seguro bajo palos

El equipo de Pénjamo se encuentra entre uno de los menos goleados de la categoría con solo 10 goles. Solo Somozas o Rácing Villalbes han encajado menos. Incluso, el Compostela, líder de la clasificación, ha recibido un gol más de los que lleva encajados un David Conde que está gozando de continuidad en Burgáns. “Me estoy encontrando cómodo y muy feliz, eso se refleja en el campo”, reconoce el catoirense, que disfruta de su segundo año como sénior.