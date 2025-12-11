Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Os Ingleses atrae a 236 deportistas de toda Galicia en la Concentración de Escuelas

Se celebra este sábado por la mañana en Fontecarmoa y en el Manuel Jiménez

Gonzalo Sánchez
11/12/2025 18:24
David Lema, Carlos Coira y Diego Collazo presentaron el evento en el Concello
David Lema, Carlos Coira y Diego Collazo presentaron el evento en el Concello
Mónica Ferreirós
Os Ingleses RC ejerce de anfitrión este sábado de la Concentración de Escuelas de Rugby que lleva a cabo la Federación Gallega en Fontecarmoa y el Manuel Jiménez. Participan 236 deportistas en representación de los clubes Vigo RC, Mareantes, Pontevedra, Crat Coruña, Lalín, Campus Ourense, Muralla, Santiago, Zalaeta, Ferrol, Capóns y por su puesto la entidad anfitriona, con un total de 9 menores en las categorías M-8, M-10 y M-12. 

David Lema y Diego Collazo acompañaron al concejal de Deportes Carlos Coira en la presentación esta mañana. Las instalaciones se abrirán a las 10 horas y los partidos comenzarán a partir de las 11. Serán en formato de 5 contra 5 no competitivo. En la categoría M-6 serán dirigidos de 30 minutos y habrá talleres. En M-8 serán tres partidos de 16 minutos en formato “tocado +2”, mientras que en M-10 y M-12 será rugby contacto con tres partidos de veinte minutos. 

Para todo ello se habilitarán un total de seis minicampos en las dos instalaciones, Está previsto que los encuentros finalicen a las 14 horas, previo al tercer tiempo y la entrega de medallas. La actividad será frenética durante toda la mañana y se calcula que atraerá a más medio millar de personas, debido a la presencia de familiares, lo que tendrá un impacto a nivel económico en la capital arousana, ya que la mayoría se quedarán a comer y harán  compras en Vilagarcía porque la concentración concluye a las 14.30 horas.

