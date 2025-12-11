El mítico capitán de Os Ingleses Jairo Torres jugará el sábado junto a su hijo Javi

Jairo Torres vivirá este sábado un partido muy especial al compartir vestuario con su hijo Javi Mónica Ferreirós

Os Ingleses retoma la competición el sábado en As Pontes con el partido que le enfrenta al Fendetestas a las 15 horas en el campo Evaristo Puentes. Una cita especial para el legendario capitán del equipo vilagarciano Jairo Torres, que este año ha descolgado las botas, cursando de nuevo ficha de jugador para echar una mano al cuerpo técnico. Su buena condición física a sus 47 años le permitirá estrenarse este fin de semana, por lo que compartirá vestuario junto a su equipo Javi, que forma parte del primer equipo tras cumplir su etapa juvenil. Será todo un acontecimiento en la historia de la entidad.

El equipo de David Lema buscará su novena victoria consecutiva para afianzarse en lo más alto de la clasificación ante un rival que es último y ha perdido todos sus encuentros. Será la última cita del año 2025 para los vilagarcianos, a los que les tocará descansar por calendario la próxima semana. El único objetivo de los visitantes, "desde el repeto máximo al rival" es el de sumar los cinco puntos para mantenerse por delante de Crat Coruña antes del enfrentamiento directo entre ambos equipos tras el parón navideño en enero.

"Tenemos algunas bajas de gente importante, por lo que no jugarán el sábado. Pese a las rotaciones, sacaremos un equipo de garantías", explica Lema. "Si jugamos con un ritmo alto, esperamos que las cosas nos salgan bien". El técnico reconoce que aprovechará este partido para realizar alguna prueba, sobre todo en cuanto a cambio de posicionamientos.