Dos finales para acabar el año

El Sigaltec tiene la posibilidad de despedir un año 2025 para el recuerdo si consigue ganar sus dos últimos partidos y mantenerse fuera de zona de peligro en Tercera FEB Gonzalo Salgado

El Sigaltec disputa este sábado a las 19 horas el primero de sus dos últimos partidos cruciales del año ante rivales directos en la lucha por la permanencia en Tercera FEB. Recibe al filial del Obradoiro, que es penúltimo con tres triunfos menos que los vilagarcianos. Es una cita clave antes de despedir el 2025 la próxima semana en Ourense ante el Bosco Salesianos, que cierra la tabla con el mismo bagaje que el joven cuadro santiagués.

Son dos partidos marcados en rojo en el calendario para el Sigaltec, que tiene la oportunidad de distanciarse mucho de estos dos rivales e irse al parón con un pequeño colchón sobre el descenso.

El Obradoiro Ames llegará a Vilagarcía con una dinámica negativa de seis derrotas seguidas. “Para ellos es prácticamente una final porque los duelos directos empiezan a ser muy importantes para no quedarse muy lejos del número de victorias que pueden dar la permanencia, que puede estar entre 9, 10 o 11”, explica Gabín. “Nosotros tenemos que interpretarlo exactamente igual. Si pensamos que el partido es menos importante para nosotros, nos equivocamos”, advierte el entrenador local.

El Sigaltec empezó ayer a preparar un partido que no será nada fácil, de acuerdo al potencial de un rival en el que las últimas jornadas está brillando el pívot chino Qiushi Huang, al que ficharon hace unas semanas. Además, en el filial ya tuvo minutos en la categoría el joven vilagarciano Yago Rey, que todavía es júnior de primer año. “Su posición en la tabla es circunstancial”, advierte Gabín.

“Están con una sola victoria por casualidades del deporte. De hecho vienen de perder con Culleredo en la prórroga. En Chantada estaban 5 arriba a falta de cuarenta segundos y lo perdieron. Contra Salamanca, que va líder, jugaron dos prórrogas....de sus nueve derrotas sólo en una perdieron por más de diez puntos”, recalca el entrenador del Sigaltec. “Le han salido cruz varios finales apretados, supongo que por la juventud del equipo, pero no son un equipo por calidad y físico para estar ahí abajo”.

Y es que el filial del Obra cuenta con jugadores grandes, atléticos y de mucha envergadura, “capaces de defender toda la pista a mucha intensidad”.

Pero el Sigaltec tratará de hacer valer su dinámica en el Sara Gómez, donde con el apoyo de su afición ha ganado sus últimos tres encuentros. Lleva 4/5 en casa, ya que solo perdió ante Marín. Todo lo contrario a su comportamiento a domicilio (0/5). “Es difícil saber la razón. Fuera de casa hemos jugado partidos muy complicados, con viajes largos y equipos duros. La sensación es que jugamos a arreones, con cierto descontrol. Eso en casa, con el público a favor, nos ayuda. Pero fuera es un problema, porque jugamos muchos minutos por debajo en el marcador. Necesitamos ser más consistentes, sin cometer errores ni altibajos, para poder ganar fuera porque no somos un equipo que podamos dominar el rebote. Necesitamos estar bien en el tiro y eso es complicado”, explica Gabín.