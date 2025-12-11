Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Carla Sesar, Javi Otero y Raúl Bouzas, en el Europeo Sub 21 de Kosovo

El Natural Sport de Ribeira cuenta con representación en la última cita continental del año 

Redacción
11/12/2025 19:27
Carla Sesar, Raúl Bouzas y Javi Otero, con la selección española en Kosovo
Carla Sesar, Raúl Bouzas y Javi Otero, con la selección española en Kosovo
cedida
Carla Sesar, Javi Otero, y el técnico Raúl Bouzas, del Natural Sport de Ribeira, se encuentran en Kosovo con la selección española de taekwondo para disputar la última cita continental del año, el Campeonato de Europa Sub 21 de taekwondo. 

Carla Sesar voló directamente desde Nairobi, donde compitió en el Mundial Sub 21 logrando la medalla de plata. Lo mismo le ocurre a Javi Otero. “La verdad es que la fecha no es la mejor, vienen directamente desde el Mundial, no han tenido ningún respiro para pasar por sus casas”, apuntan desde el club ribeirense. En el caso de Raúl, viajó directamente desde Alicante, donde participó con el equipo en el Nacional de clubes. “Alguien debería poner algo de sentido común en el calendario, pensar un poco más en los deportistas y entrenadores”, reflexionan dedse el Natural.

 Javi Otero compite en la categoría de menos de 54 kilos, mientras que Carla lo hará hoy viernes en menos de 57 kilos. En total son un total de ocho personas las que representan en competición al taekwondo gallego en Kosovo, ya que también están Helena García, Elisa Fernández, Adrián Davila, Iago Mallo, Adrián Salanova y Sergio Troitiño, al margen de la entrenadora Belén Asensio. 

