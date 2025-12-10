Un Portonovo en su mejor momento se enfrenta al líder

Minso Vidal durante el partido ante el Umia Gonzalo Salgado

Cuatro victorias consecutivas. Ese es bagaje del Portonovo SD en las últimas jornadas. El domingo (17:15 horas) se verán las caras con el líder de la categoría: UD Atios. Un partido que afrontan con ilusión pero “de la misma manera que el resto”. Un equipo muy duro al que “cuesta mucho hacerles gol”. El entrenador del equipo, Minso Vidal, cree que el partido pasará “por controlar sus transiciones, estar concentrados y aprovechar las que tengamos”

El último mes del equipo de Minso es totalmente antónimo a las anteriores jornadas. Actualmente, son novenos clasificados pero, no hace mucho, estaban en puestos de descenso. “Estábamos tranquilos con nuestro trabajo pero esta racha nos aporta un bálsamo de confianza”. El secreto de esta buena dinámica está “en el buen trabajo del día a día” aunque resalta que “no es solo de ahora, ya veníamos entrenando muy bien”. La mano del preparador también se ha dejado ver sobre el tapete ya que, aunque “la idea de juego es la misma”, desde el banquillo han modificado “estructuras para que los jugadores estén más cómodos y potencien sus virtudes”.

A pesar del ruido que se generaba en el entorno, “el equipo trabajaba bien pero nos penalizaban los resultados". Nueve fueron las jornadas que pasaron sin conocer lo que era sumar tres puntos. Aún así, ”la directiva nos mostraba su confianza absoluta en lo que hacíamos”.

El pasado sábado vencieron al Umia en un partido intenso gracias a un hat trick de Lezcano. Una falta de gol que venía penalizando al equipo. “Contra el Umia no tuvimos tantas ocasiones y si tuvimos esa suerte de acertar”. No es tarea solo de los delanteros “tenemos que mejorar nuestro volumen ofensivo entre todos”.

Objetivo claro

En Baltar se ha vivido una revolución este pasado verano ya que “la directiva es nueva, el cuerpo técnico es nuevo y gran parte de la plantilla también”. Un verano de cambios que ha necesitado pasar un proceso de adaptación pero donde la implicación de todas las partes sigue siendo máxima, a pesar de los resultados deportivos.

El objetivo deportivo del Portonovo “es conseguir la salvación”. Sin embargo, el proyecto va más allá: “buscamos sentar las bases a futuro y crear un sentimiento de pertenencia con chicos de la casa para animar a la gente a venir a los domingos a Baltar”. Una meta en la que trabajan todos los integrantes del club.