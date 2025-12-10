“Tenemos que aprovechar esta buena racha”, señala Sobrido

Sobrido celebra uno de sus goles en el Salvador Otero MONICA VILA

El buen momento que atraviesa el Céltiga FC de Luis Carro se ha convertido en el resultado de óptimo de mezclar talento y trabajo para así colocarse como terceros clasificados de la Tercera RFEF con 22 puntos, solo uno por debajo del Arosa SC, que suma 23.

El cuadro de Luis Carro se caracteriza por su efectividad en el ataque, con dos piezas clave liderando el último tercio del campo: Adri Rodríguez y el ribeirense Sobrido, a quien el equipo fichó durante el último mercado..

Con cuatro goles, Sobrido es el segundo máximo goleador del equipo isleño. “Nuestro primer objetivo es ir alejándonos de los puestos más bajos. Tenemos que aprovechar el buen momento que estamos teniendo”, comenta el atacante.

“Sabemos que vamos terceros, ahora mismo nos está saliendo todo y tenemos que aprovechar para hacer los máximos puntos posibles”, recalca.

“Vamos bien, pero al principio también nos costó. No nos podemos confiar, podemos perder con cualquiera”, dice Sobrido. El cuadro isleño está siendo una de las gratas sorpresas al tratarse de un recién ascendido, pero el trabajo realizado a la hora de confeccionar la plantilla hace que, aún con siete bajas, el equipo pueda resolver.

“Lo principal es alejarnos del peligro, después, si seguimos con la buena racha pues ya podremos mirar más hacia delante”, comenta el de Ribeira. Una buena sincronización y la importancia de saber a qué jugar son parte de las claves del éxito isleño, que ahora piensa en su visita al Villalbés.

“Nuestra intención es ir a ganar, pero sabemos que es un rival difícil. Le encajan poco y viendo las estadísticas tiene pinta de ser un partido de resultado corto”, comenta Sobrido.

“Tenemos que ir con mucha seriedad y respeto porque seguramente se decida en los detalles”, insiste el delantero del Céltiga. A nivel goleador, los isleños llevan 22 goles a favor, solo uno menos que el líder Compostela.

“Estamos teniendo buena efectividad de momento y hay que aprovecharlo. Es lo que nos está dando la posibilidad de estar ahora con tantos puntos y hay que alargarlo al máximo”, destaca Sobrido. "La clave va a estar en minimizar los errores", sentencia.