Jéssica Bouzas comenzará la temporada en Australia con la United Cup

Jéssica Bouzas se prepara para una nueva temporada en la élite mundial del tenis cedida

Jéssica Bouzas ya tiene perfilado el calendario de inicio de temporada 2026. Se estrenará de nuevo en Australia con la disputa de la United Cup a partir del 2 de enero. Será la tercera vez que la arousana dispute esta competición mixta por equipos nacionales, en la que debutó en 2023 con una victoria ante Olivia Gadecki. Bouzas liderará al equipo español junto a Jaume Munar, mientras que completan la selección Carlos Taberner y Andrea Lázaro.

España está encuadrada en el grupo A y jugará en Perth contra Estados Unidos y Argentina. Por lo que la arousana se medirá a Coco Gauff, número 3 del ranking mundial, y a una Solana Sierra con la que abrirá oficialmente la nueva temporada. Los campeones de los seis grupos más los dos mejores segundos accederán a la fase de eliminatorias, que se jugará en Sidney. Bouzas lleva tiempo preparándose para el nuevo curso, en el que empezará en el puesto 41 del ranking tras consolidarse entre las mejores raquetas del mundo el último año.

La United Cup será un desafío pero también un buen test después de dos meses sin competir. En la pasada edición la gallega ganó a la griega Maria Sakkari y perdió ante Elena Rybakina, una de las mejores jugadoras del circuito. Después de la United Cup la vilagarciana de 23 años jugará el Horbart International, un WTA 250 que comienza el 12 de enero, y completará su estancia en el país con el Open de Australia, el primer Grand Slam de la temporada que comienza el 18 de enero. Tiene asegurada su presencia en el cuadro final por segundo año consecutivo tras caer en la última edición en segunda ronda ante la número 1 de l mundo, Aryna Sabalenka

Consolidación

Jéssica Bouzas Maneiro ha cerrado una temporada 2025 que le ha servido para consolidarse en el top 100 de forma holgada. Su balance ha sido de 29 victorias y 24 derrotas, disputando ya casi todos los WTA 100 y los cuadro finales de las cuatro Gran Slam por primera vez en su carrera. Jéssica rindió a gran nivel en todos ellos, destacando Wimbledon, donde se quedó a las puertas de los cuartos de final. La vilagarciana se ha acostumbrado a batirse con las mejores del mundo el último año, de hecho jugó dos veces contra Sabalenka, también contra Svitolina, además de medirse a otras top 20 como Samsonova, la propia Rybakina o Navarro y Maia, a las que ganó. Sigue con su evolución en juego y competitividad y afronta otro durísimo año en la élite que le exigirá lo máximo en el aspecto físico y mental