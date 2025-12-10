Héctor Méndez: “Marcar tres goles en San Pedro siempre es especial”

Héctor Méndez protegiendo el balón ante el Tyde Gonzalo Salgado

Hat-trick, 3-0 y victoria en casa ante el Tyde para seguir acercándose al play-off de ascenso. Un día redondo para Héctor Méndez “Arauxo”, capitán del Villalonga CF. “Ya lo había hecho otras veces pero, para mí, marcar tres goles en San Pedro siempre es especial”. Aunque, por encima de lo personal, “lo más importante es la victoria”, afirma Héctor.

Pese a sumar más partidos de suplente (9) que de titular (4), el delantero ya suma 8 goles. El cambio en el banquillo “me vino bien y, ahora, estoy jugando más”. Roberto Lázaro cogió el testigo de Sera y está apostando por un equipo “más atrevido”, explica el delantero celeste.

“Nuestro objetivo es luchar por ser de los cinco primeros, es donde tiene que estar un equipo como el Villalonga”, comenta el capitán. Ahora mismo, los de San Pedro se colocan en octava posición con 20 puntos, a 5 de los puestos nobles de la tabla que marcan el Lemos y el Pontevedra B, su próximo rival.

Héctor espera un “partido difícil en un campo donde solo ganó el Atios”.Además, el hecho de enfrentarse a un filial “siempre es más complicado”. Con todo, “nosotros estamos con ganas, bien preparados y sabemos que podemos ganarles”, concluye Héctor

El Umia necesita retomar el vuelo

El Umia suma tres derrotas consecutivas y se sitúa como colista en la Preferente Futgal grupo 2. Una mala racha de resultados que condena al equipo de Lino González a ser el farolillo rojo de la clasificación con únicamente 6 puntos en su casillero. Los de Barrantes solo consiguieron una victoria en esta liga, en la jornada 3 ante el Tyde. Una situación complicada de la que necesitan retomar el vuelo. Suman 3 empates y 10 derrotas. Unos resultados que los colocan a 9 puntos del Beluso, equipo que marca la zona de salvación.

El domingo visitarán al Alertanavia (15º, 16 puntos)en una nueva oportunidad de conseguir una victoria que inyecte animo a la plantilla.