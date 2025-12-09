El CD Ribadumia sigue a la cabeza del quinto grupo de Primera Futgal

Los jugadores del Ribadumia celebran su victoria en Cordeiro Cedida

El CD Ribadumia continúa liderando la clasificación del quinto grupo de Primera Futgal con 38 puntos después de vencer por 1-2 en su visita a la SD Amanecer gracias a los goles de Pedro y Félix Aguín.

Hasta el momento, el equipo de Fran Blanco no conoce la derrota en 14 jornadas. En el caso de Primera Futgal, el ascenso directo a Preferente Sur lo consiguen los tres primeros clasificados, que actualmente son, por orden, CD Ribadumia, Marín CF y CD Unión.

El Ribadumia vive una intensa batalla con el Marín CF, y es que estos últimos son colíderes con 38 puntos. Los pontevedreses se enfrentaron en la última jornada al CD Unión de Rianxo. Segundo contra tercero, saldado con un 3-0 a favor del Marín que deja a los de Rianxo con 32 puntos, a seis de los dos primeros clasificados.

Asimismo, Isma Cerqueiras sigue siendo el máximo goleador del grupo con 13 tantos, y Cristian López, del CD Ribadumia, se coloca tercero con ocho tantos, empatado con el segundo máximo goleador, Juan Rey, del CD Sport Team de A Estrada.

El San Martín también logró sumar tres puntos en casa ante el Atlético Cuntis. Un gol de Jorge puso el definitivo 1-0 en el Municipal de Vilaxoán que mantiene al equipo en la quinta posición con 24 puntos, cuatro por debajo del Campo Lameiro, que es cuarto con 28.

El Cordeiro, por su parte, firmó un 0-2 ante la SD Golada, el último clasificado del grupo. Los de Valga se mantienen en la sexta plaza con 22 puntos, uno por encima del Cuntis, que es séptimo con 21.

El Abanqueiro se queda con tres puntos de ventaja sobre el descenso tras firmar un empate a uno con el CD Sport Team de A Estrada, y el Unión Dena sigue en la zona roja tras empatar a dos ante Marcón.

En Segunda Futgal el Zacande vuelve a ganar

En Segunda Futgal, el Zacande FC sigue peleando por las plazas más nobles de la clasificación después de ganar por 1-2 en su visita al CD Bueu. Tres puntos que les dejan con 24 en la tercera plaza, a solo dos de alcanzar a los segundos, la SD Puente Arnelas, que ascenderían de manera directa a Primera Futgal.

La UDSM Deiro, por su parte, mantiene las distancias con las plazas marcadas en rojo después de ganar por 1-0 al Soutomaior. La goleada de la jornada la firmó la SD Romay, que es quinta con 18 puntos, después de sellar un 2-6 ante el Xuventude Sisán CF, que está solo un puesto por encima del descenso. El Xuventud Sanxenxo no levanta cabeza, perdiendo por 5-1 ante el Dorrón CF, y quedando así en la penúltima posición.