Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El CD Boiro visita el sábado a las 19:00 horas Ponte dos Brozos

Los de Tizón se miden al Atlético Arteixo a domicilio después de golear por 4-0 al Noia en Barraña

María Caldas
09/12/2025 20:15
El Boiro venció la pasada jornada al Noia
El Boiro venció la pasada jornada al Noia
Tania Martínez
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El CD Boiro vuelve a disputar una jornada en sábado. Esta vez, los de José Tizón se medirán este próximo 13 de diciembre al Atlético Arteixo a las 19:00 horas, después del derbi ante el Noia CF en el que los boirenses golearon por 4-0.

Así, los de José Tizón ponen rumbo a Ponte dos Brozos con la séptima plaza bajo el brazo y 19 puntos. Enfrente tendrán a un Arteixo que busca aumentar su distancia con los puestos de descenso, ya que actualmente son duodécimos con 17 puntos, por lo que el resultado del enfrentamiento puede suponer un giro en las posiciones de la tabla clasificatoria.

Las estadísticas

En el papel de visitante, el CD Boiro lleva dos victorias, dos empates, y dos derrotas en seis partidos. Así como seis goles a favor y cuatro en contra.

El Atlética Arteixo, por su parte, solo ha conseguido una victoria en casa en seis partidos, sumando tres empates, dos derrotas y siete goles a su favor.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Imagen de parte del derrame de gasóleo que se extendió a lo largo de 8 kilómetros entre el centro de salud de Rianxo y la aldea de Burés

Un coche con una avería derramó gasóleo a lo largo de 8 kilómetros de viales entre el centro de salud de Rianxo y el lugar de Burés
Chechu López
El ideal gallego

Detenido un vilagarciano en Asturias con 20 gramos de cocaína escondidos en su coche
Fátima Frieiro
El Natural quedó en tercer lugar

El Natural Sport consigue el bronce en el Nacional de clubes
María Caldas
El ideal gallego

Ravella redistribuirá los puestos en la Praza de Abastos para seguir con su sello de calidad
Fátima Frieiro