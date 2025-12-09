El CD Boiro visita el sábado a las 19:00 horas Ponte dos Brozos

El Boiro venció la pasada jornada al Noia Tania Martínez

El CD Boiro vuelve a disputar una jornada en sábado. Esta vez, los de José Tizón se medirán este próximo 13 de diciembre al Atlético Arteixo a las 19:00 horas, después del derbi ante el Noia CF en el que los boirenses golearon por 4-0.

Así, los de José Tizón ponen rumbo a Ponte dos Brozos con la séptima plaza bajo el brazo y 19 puntos. Enfrente tendrán a un Arteixo que busca aumentar su distancia con los puestos de descenso, ya que actualmente son duodécimos con 17 puntos, por lo que el resultado del enfrentamiento puede suponer un giro en las posiciones de la tabla clasificatoria.

Las estadísticas

En el papel de visitante, el CD Boiro lleva dos victorias, dos empates, y dos derrotas en seis partidos. Así como seis goles a favor y cuatro en contra.

El Atlética Arteixo, por su parte, solo ha conseguido una victoria en casa en seis partidos, sumando tres empates, dos derrotas y siete goles a su favor.