Diario de Arousa

Deportes

El Cidade de Ribeira cae ante el Victoria en un duelo en el que mereció más, 3-2

Un gol en propia de Álvaro a los diez minutos del inicio y el acierto de Mandayo condenaron a los ribeirenses en A Grela 1

María Caldas
08/12/2025 07:00
El Cidade de Ribeira cayó derrotado por 3-2 ante el Victoria CF a domicilio. Los de Manuel Ángel sufrieron en los primeros minutos, y es que un gol en propia de Álvaro Calo cuando tan solo transcurrían 10 minutos de partido puso el encuentro cuesta arriba a los de Ribeira. Así apareció Álvaro Puente para empatar a uno el electrónico al minuto 15.

Ndong conseguía recuperar en el centro del campo para filtrar el pase lateral a Álvaro Puente, que puso el centro perfecto a Viturro, pero no llegó en velocidad y acabó atrapando el portero. Al Cidade le costaba materializar en el último pase, pero mantenían una férrea línea defensiva que el Victoria solo podía atravesar en acciones a balón parado.

Antes del descanso Viturro volvió a tener una clara ocasión, esta vez a pase de Felipe, pero volvió a no alcanzar el balón. Así, el encuentro se fue al descanso con el 1-1 en el marcador.

Segunda mitad

En el segundo tiempo los de Manuel Ángel buscaban salir desde atrás con balón, y los locales comenzaron a cerrar espacios, sobre todo a Viturro. Dani Lagares consiguió meterse en el área, pero la defensa ribeirense fue más rápida para recuperar el balón. 

De este modo, Felipe puso el 1-2 en A Grela. Poco duró la alegría para los visitantes, y es que tan solo diez minutos más tarde, Bandera encontró el acierto de cara a portería para volver a empatar el marcador.

Adrián Lijó tuvo que sacar varias manos, pero la ocasión más clara la tuvo Mandayo, con un disparo que se acabnó yendo por encima de los palos. En un rechace, el Cidade de Ribeira trató de volver a ponerse por delante pero el balón se fue desviado.

Fer Pena volvía a recuperar el esférico para los visitantes, filtrando por la banda para Dani Otero, que trató de poner un centro, pero la defensa del Victoria CF acabó provocando el córner. A pesar de los intentos por salvar un punto tras un partido de mucha exigencia, los de Manuel Ángel regresan con las manos vacías.

