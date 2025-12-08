Mi cuenta

Deportes

El Atlético Arousana consuma su primera derrota de la temporada

Tras 10 jornadas invictas, cayeron por 3-1 en su visita al SD Touro

María Caldas
08/12/2025 16:35
El Atlético Arousana es segundo clasificado
Cedida
El Atlético Arousana mantiene una reñida batalla por el liderato de la Segunda Autonómica Femenina. Las vilagarcianas consumaron su primera derrota de la temporada en su visita a la SD Touro, que se coloca como tercer clasificado, tras un doloroso 3-1. 

A pesar del resultado, las arousanas se mantienen en la zona más noble de la tabla clasificatoria, siendo segundas con 28 puntos, dos por debajo del líder Valladares, que suma 30.

Tras 10 jornadas invictas, las de Sara García tropezaron con un rival que puso el partido cuesta arriba, especialmente en lo que respecta al trabajo defensivo. Si en la primera mitad del enfrentamiento ambos combinados brindaban un toma y daca, la segunda fue una lluvia de goles. 

Después de resolver el primer asalto con un 0-0, los últimos 45 minutos brindaron cuatro goles al Municipal de Louxo. Miri fue la encargada de poner el único gol de las visitantes.

Por otro lado, el Céltiga Femenino firmó un empate a cero ante el Cañiza, que deja a las isleñas en la séptima posición de la tabla clasificatoria con un total de 17 puntos, empatadas con las sextas, la UD Mos, y a dos puntos del quinto puesto, que ocupa actualmente la UD Santiso con 19 puntos.

