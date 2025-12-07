El Villalonga se da un baño de confianza con un triplete de Héctor en casa

El Villalonga consiguió la victoria a pesar de jugar los últimos minutos con 10 Gonzalo Salgado

El Villalonga FC se dio un baño de confianza como local ante el Tyde FC. Los celestes vencieron en casa por 3-0 gracias a un triplete de Héctor Araújo, en un duelo en el que los visitantes no tuvieron opción.

Los de Lázaro comenzaron con mayor presión en la zona de ataque, teniendo la primera ocasión de gol a los pocos minutos del inicio tras un centro lateral. Borja Saez fue uno de los grandes protagonistas del duelo, empezando por poner un centro al área que provocó el primer córner del partido.

Por los visitantes, Luis Rivas recortaba cerca del área, pero no conseguía batir la línea defensiva. En la acción inmediata, Álex Fernández cayó en el área, y el colegiado le mostró tarjeta amarilla al considerar que se tiró en busca de un penalti.

La primera ocasión de los visitantes la tuvo Diego Rocha, pero Manu Bugallo frenó la acción. Así, tras otro centro lateral de Borja, que recibió por la derecha a pase de Bugallo, Héctor anotó el primero del partido.

Héctor fue el gran protagonista del partido Gonzalo Salgado

El delantero celeste tuvo otra oportunidad delante de Mateo Ventura, pero no consiguió llegar en velocidad. Los visitantes se mantenían muy atentos a los segundos balones, y Sergio Aballe se encargaba de poner balones al área.

Justo antes del descanso, Óscar se metió en el área para filtrar el pase a Maykel Barbosa, que encontró hueco bajo palos, pero un defensa del Tyde metió el pie para impedir el gol, forzando el córner. En la acción a balón parado, Héctor volvió a rematar de cabeza para poner el 2-0 al descanso.

Segunda mitad

Tras los 15 minutos de receso, el Villalonga volvió a la acción con el marcador a su favor. La primera de las llegadas al área la firmó Maykel Barbosa, que entraba muy fácil por la banda izquierda, y por ello, el técnico del Tyde puso a dos defensas a cerrar espacios para impedir el paso al jugador celeste.

El ambiente en San Pedro no decepcionaba, a pesar de que desde las gradas se cuestionaban muchas de las decisiones tomadas por el colegiado. Lázaro comenzó a mover el banquillo para dosificar las piernas de los jugadores.

Los locales seguían imponiendo su juego ante un rival que no estaba teniendo opciones. Tras una asociación con un recién entrado Iago Portas, Héctor Araújo culminó su gran partido anotando el tercer gol celeste.

Los celestes se colocan octavos tras esta victoria Gonzalo Salgado

Ya con el 3-0 en el electrónico, el Tyde intentaba transitar largo con balón, sobre todo después de realizar cambios, pero sus acciones no llegaban a crear peligro en San Pedro, salvo alguna llegada aislada de Sergio Aballe.

Con el enfrentamiento resuelto, Lázaro dio entrada a Capelo en el lugar de Héctor, el jugador clave del partido. En los últimos minutos el Villalonga jugó con 10 tras la roja directa a Pacheco.

Con esta nueva victoria, el Villalonga se coloca octavo clasificado con 20 puntos, y piensa ya en su próximo partido, que será la visita al Pontevedra CF B.