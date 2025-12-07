El Puebla se queda con la miel en los labios en la visita del líder Negreira
El temprano gol de Ángelo condicionó el partido en el Municipal da Alta, que finalizó con un 1-2
El Puebla FC no pudo sumar una nueva victoria. Los de Chofri cayeron en casa por 1-2 ante la SD Negreira. Un encuentro que los pobrenses señalaron como día de club y que no terminó con el mejor resultado tras un temprano gol de Ángelo cuando a penas transcurrían tres minutos.
Los locales aguantaron el tipo ante los líderes en la primera mitad, a pesar de tener el marcador en su contra. Tras el descanso, Chofri comenzó a mover el banquillo.
Los esfuerzos del Puebla dieron sus frutos, y es que a los 20 minutos de iniciar el segundo tiempo, Bendaña anotó para poner de nuevo las tablas en el marcador. Poco duró la alegría en el Municipal da Alta, y es que en la acción inmediata, Gonzalo encontró el acierto de cara a portería y selló así el definitivo 1-2 que mantiene al Puebla en la décima posición.