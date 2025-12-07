Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Puebla se queda con la miel en los labios en la visita del líder Negreira

El temprano gol de Ángelo condicionó el partido en el Municipal da Alta, que finalizó con un 1-2

María Caldas
07/12/2025 20:50
El Puebla durante un amistoso de pretemporada
El Puebla durante un amistoso de pretemporada
Gonzalo Salgado
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El Puebla FC no pudo sumar una nueva victoria. Los de Chofri cayeron en casa por 1-2 ante la SD Negreira. Un encuentro que los pobrenses señalaron como día de club y que no terminó con el mejor resultado tras un temprano gol de Ángelo cuando a penas transcurrían tres minutos.

Los locales aguantaron el tipo ante los líderes en la primera mitad, a pesar de tener el marcador en su contra. Tras el descanso, Chofri comenzó a mover el banquillo. 

Los esfuerzos del Puebla dieron sus frutos, y es que a los 20 minutos de iniciar el segundo tiempo, Bendaña anotó para poner de nuevo las tablas en el marcador. Poco duró la alegría en el Municipal da Alta, y es que en la acción inmediata, Gonzalo encontró el acierto de cara a portería y selló así el definitivo 1-2 que mantiene al Puebla en la décima posición.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El portero del Cidade de Ribeira durante un partido

El Cidade de Ribeira cae ante el Victoria en un duelo en el que mereció más, 3-2
María Caldas
Cartel de los talleres de Sanxenxo

Últimos días para inscribirse en los talleres para la conciliación organizados por el Concello
C. Hierro
El por

El PSOE de Catoira advierte que la gestión económica del alcalde conducirá al Concello a la quiebra
Sandra Rey
Comensales en el evento

Más de 300 personas refuerzan lazos en la tradicional fiesta de Navidad de Opmega y Mariscos Antón
Sandra Rey