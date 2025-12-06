Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Recobrar “consistencia”, objetivo del Cortegada para vencer hoy al Romakuruma Mataró

El pabellón Sara Gómez acoge el duelo entre el cuarto y el quinto de la clasificación (19.30 horas). Varias jugadoras arrastran molestias en las locales

Gonzalo Sánchez
06/12/2025 06:22
La brasileña Maira Horford lanza a canasta en el último partido en el pabellón Sara Gómez frente al Lleida

Gonzalo Salgado
El Mariscos Antón Cortegada recibe esta tarde (19.30 horas) en el Sara Gómez al Romakuruma Mataró, al que aventaja en una victoria en la clasificación. Se enfrentan cuarto contra quinto en un partido en el que las jugadoras que entrena Manu Santos quieren resarcirse de la derrota y el mal sabor de boca que les dejó el derbi en Pontevedra con el Arxil. 

El Romakuruma no ha tenido partidos fáciles a domicilio hasta la fecha. Ganó en la pista de Ibaizabal y en el derbi ante el Boet Mataró, cayendo en finales ajustados en Léon y Barakaldo. Llega a Vilagarcía tras encadenar tres derrotas seguidas, la última ante el líder Maristas por 48-61. “Es un equipo que llega en mala racha pero está muy trabajado”, apunta Manu Santos. “Juega mucho a ritmo, muy bien en las transiciones ofensivas, muy verticales, y tienen muchísimo bagaje táctico”. En una plantilla plagada de nacionales con buen nivel destacan sobre todo la pívot Paula Casadevall (casi 5 puntos y 9 rebotes por partido), Marina Laborda y Helena López, ambas con 11,2 puntos de media. “Ellas tienen jugadoras con calidad, generadoras en la línea exterior y grandes que abren el campo con opciones de amenazar de tres”, analiza el vilagarciano. 

En las locales no ha sido una semana fácil porque las molestias físicas impidieron entrenar a varias jugadoras. “Esperemos que puedan estar todas para jugar”, comenta un Manu Santos que pone el foco en tratar de “recuperar la consistencia que tuvimos en los dos partidos anteriores al de Pontevedra”. El técnico sabe que las opciones de victoria pasan por “estar muy sólidas y muy atentas para dar lectura durante el juego a las variaciones tácticas” del rival. Santos incide en la “consistencia” y la “fiabilidad” en casa, más allá del nivel de acierto, para ser un equipo fuerte en casa cuando sólo restan cuatro partidos para llegar al ecuador de la fase regular. 

