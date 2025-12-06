Mi cuenta

Deportes

Lezcano firma un "hat-trick" en la victoria del Portonovo en A Bouza

El equipo de Minso Vidal ganó al Umia 1-3 en su cuarta triunfo seguido y prosigue su escalada en la tabla

Gonzalo Sánchez
06/12/2025 16:14
El Portonovo hizo valer su buena dinámica ante el Umia esta mañana en el campo de A Bouza
El Portonovo hizo valer su buena dinámica ante el Umia esta mañana en el campo de A Bouza
Gonzalo Salgado
El Portonovo amargó el estreno del nuevo sintético de A Bouza al Umia al imponerse 1-3 con Lezcano como protagonista, ya que el delantero vilagarciano hizo un hat-trick en el cuarto triunfo seguido de los arlequinados, que prosiguen su escalada. El partido estuvo marcado por la pegada, intensidad y determinación del Portonovo, que supo madurar el partido y golpear en los momentos clave. 

La primera parte muy igualada. El equipo visitante tuvo dos ocasiones muy claras: una de Dieguito y otra en un balón parado que terminó estrellándose en el palo. Sin embargo, el Umia, fiel a su propuesta de juego directo y con un bloque medio muy intenso, logró incomodar al Portonovo sobre todo en la salida de balón, concediéndole la pelota pero cerrando líneas por dentro y dificultando la aparición de espacios.

Buen ambiente en A Bouza con presencia de aficionados del Portonovo
Buen ambiente en A Bouza con presencia de aficionados del Portonovo
Gonzalo Salgado

El marcador se abrió gracias a una buena jugada individual de Lezcano, que atacó la espalda de la defensa, se plantó solo ante el portero Eloy y definió con una calidad extraordinaria. Pero la ventaja duró poco: en un saque de banda mal defendido por los visitantes, el balón cayó rechazado en la frontal y el Xabi Ares enganchó un disparo mordido que acabó entrando por la escuadra. 

Tras el descanso, el Portonovo salió con mucha intensidad. En apenas unos minutos acumuló varias oportunidades claras y el árbitro no señaló un posible penalti sobre Monchito, una acción que fue muy protestada por la afición visitante, que se hizo notar en A Bouza. 

A raíz de estar más tiempo en campo rival el equipo de Minso consiguió hacer dos goles en cinco minutos que rompieron definitivamente el encuentro. Lezcano finalizó con precisión en ambos casos, completando su triplete y alcanzando la cifra de 6 en liga. El Portonovo aún tuvo opciones para ampliar aún más la renta, aunque también el Umia dispuso de una ocasión manifiesta en un centro lateral cn remate de cabeza y que obligó a una intervención salvadora de Diego Dadín.

El equipo de Minso sigue en línea ascendente de resultados y suma cuatro victorias seguidas
El equipo de Minso sigue en línea ascendente de resultados y suma cuatro victorias seguidas
Gonzalo Salgado

Ficha técnica:

Umia: Eloy, Pablo Baúlde (Pablo Piñeiro, min. 72), Jony Romero, Álex Guillán, Xabi Ares, Cavani (Carlos, min. 84), Jacobo Ibañez (Pedro Ramos, min. 79), Samu Acha, Joseph, Emilio y Truji.
Portonovo: Diego Dadín, Juan Barbeito, Diego Abal (Nico, min. 85), Diego Martín, Marcos, Keko (Pabli, min. 85), Eloy, Jesús Barbeito, Lezcano (Gael, min. 77), Moncho (Mateo García, min. 73) y Pablo Lede (Manu Otero, min. 85). 
Goles: 0-1 Lezcano (min. 34); 1-1 Xabi Ares (min. 37); 1-2 Lezcano (min. 68); 1-3 Lezcano (min. 72). 
Árbitro: Quintana Pereiro. Amarilla a Jony Romero por los locales y a Moncho por los visitantes.

