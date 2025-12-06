Mi cuenta

Deportes

El Sigaltec aguantó el tipo hasta el último cuarto en León, pero volvió a ceder a domicilio (81-66)

Pablo Fernández, con 26 puntos, fue el máximo anotador de los vilagarcianos ante un Caja Rural que tuvo más calma en el tramo final

Gonzalo Sánchez
06/12/2025 05:12
Al Sigaltec se le sigue resistiendo la victoria lejos de Vilagarcía en Tercera FEB
Al Sigaltec se le sigue resistiendo la victoria a domicilio en Tercera FEB. El equipo vilagarciano perdió ayer en León ante el Caja Rural 81-66 en un partido igualado en el que volvió a tener opciones hasta el último cuarto, pero de nuevo le faltó acierto y determinación para hacer caer la balanza hacia su lado. 

Pablo Fernández, con 26 puntos, lideró al equipo de Luis Gabín, que acusó el largo viaje en el día en un primer cuarto en el que los leoneses manejaron ventajas de media docena de puntos, con Miguel Iturza haciendo daño al poste bajo. Además, Óscar Castaño cometió muy pronto su segunda falta, lo que condicionó a los vilagarcianos. Si bien, la entrada al partido de Pedro Sabugueiro, con 5 puntos, y de Jorge Rodríguez, que anoto 4 puntos seguidos, dio aire al Sigaltec y cambió la dinámica inicial. El propio Pablo también entró en racha. Anotó un triple y dos acciones de 2+1. En la segunda de ellas lanzó por encima del tablero y el balón botó dos veces en el canto del tablero antes de entrar, redondeando 9 puntos seguidos y dando una ventaja de 3 arriba a los visitantes al final del cuarto (21-24). 

Pero en el segundo cuarto los visitantes bajaron prestaciones en defensa, por lo que León empezó a generar situaciones de penetración y aprovechó las ayudas demasiado largas de su rival para empezar a lanzar y anotar de tres. Fueron 6 triples en 11 intentos en el segundo cuarto, lo que les disparó en el marcador. El Sigaltec, al encajar tiros cómodos, ya no pudo correr, por lo que entró en una fase de atasco en ataque, sin ideas claras y con alguna decisión dudosa que le fue sacando del partido. Del 29-31 a favor en mitad del segundo cuarto se pasó a un 47-35 que ponía el partido muy cuesta arriba. 

Tras el descanso Luis Gabín ordenó un cambio de defensa. Los vilagarcianos intentaron ser más agresivos y generar un poco de caos para poder volver a correr. Funcionó porque se pusieron a 5 (55-50) a falta de 5:54. A pesar de que les faltó acierto, pelearon el final del tercer cuarto, que cerraron 65-58 en el marcador. En el último, el Sigaltec se atascó completamente buscando la remontada y Caja Rural tuvo más calma para castigar la ansiedad de su rival. De todas formas los vilagarcianos, con un triple de Miguel Gil, llegaron a ponerse a 7 (69-62), pero a partir de ahí les pudo la ansiedad por remontar y les penalizó la falta de paciencia y de ideas claras. Un parcial de 12-4 acabó con las opciones visitantes.

Ficha técnica:

Caja Rural: Miguel Iturza (13), Miguel González (9), Yago Iglesias (11), Marcos Juan (10), Álvaro González (21)-quinteto inicial- Armel Nongo (0), Rodrigo Pérez (5), Rodrigo Cachón (1), Salvadores Álvares (11), San Millán (0). 
Sigaltec: Óscar Castaño (4), Pablo Fernández (26), Raúl Santórum (0), Martín Bello (5), Adrián Kovac (2) -quinteto inicial- Jorge Rodríguez (8), Patricio Serqueira (0), Pedro Sabugueiro (5), Carlos Caamaño (2), Daniel Rey (0), Miguel Gil (9) y Álvaro Rodríguez (5). 
Parciales: 21-24/ 26-11/ 18-23/ 16-8.
Árbitros: Martín Vicente y Junco Carrandi. Señalaron 21 faltas a los locales y 15 a los vilagarcianos. Eliminado Marcos Juan.

