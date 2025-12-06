El Cortegada mantuvo la calma para llevarse un final apretado ante el Romakuruma Mataró, 70-64

Marta Sanmartín lideró la anotación de su equipo en momentos importantes del tercer cuarto Gonzalo Salgado

El Mariscos Antón Cortegada logró su séptima victoria en liga al vencer en un final apretado al Romakuruma Mataró, rival directo en la parte alta, por 70-64 en el pabellón Sara Gómez. El equipo de Manu Santos fue capaz de darle la vuelta a un partido que se le complicó en los últimos instantes, pero no perdió la calma, encontró las ventajas en ataque y cerró el rebote en defensa para volver a saborear el triunfo junto a su afición.

El partido fue complicado, por el potencial del rival y por los problemas físicos que arrastraron durante toda la semana varias jugadoras del Cortegada. La pívot norteamericana Ezumah estuvo sólo diez minutos en pista, pero sus compañeras suplieron su ausencia jugando muy serias para dominar el rebote y aplicarse en defensa. Fue así como firmaron un buen arranque para ponerse de inicio 17-7, guiadas por la actividad de Gara Jorge.

Cris Loureiro va hacia canasta ante la defensa del combativo equipo catalán Gonzalo Salgado

La puesta en escena de las locales fue excelente e incluso llegaron a mandar por 15 puntos (30-15). Pero enfrente tenían un gran equipo, con recursos en lo individual y lo colectivo para reaccionar. Y eso fue lo que poco a poco empezaron a hacer las catalanas, con Marina Laborda al frente. Al descanso se llegó con un 42-31 y al inicio de la segunda parte el Romakuruma elevó su acierto en ataque. Poco a poco el partido se fue igualando y el tercer cuarto ya se cerró con un 55-52 que hacía presagiar un emocionante desenlace. Y fue lo que ocurrió porque en el último cuarto los dos equipos se aplicaron en defensa.

Las catalanas siguieron remando hasta ponerse por delante (59-61). El Cortegada no flaqueó, Cris Loureiro asumió la responsabilidad en ataque. El partido llegó con máxima igualdad al último minuto (64-64). María Angulo notó una canasta muy importante. Las catalanas fallaron el triple y Damaris Rodríguez puso cuatro arriba al Cortegada a falta de menos de treinta segundos. La afición empezó a frotarse las manos y las jugadoras de Manu Santos estuvieron atentas para defender y rebotear, asegurando el triunfo Horford desde el tiro libre. El Cortegada consigue hacerse fuerte en casa y pasa página de lo ocurrido la semana en Pontevedra.

El equipo de Manu Santos lleva un notable bagaje de 7 victorias en 10 partidos Gonzalo Salgado