El Céltiga supera al Barbadás para seguir otra semana más en zona de play-off (2-0)

Adri Rodríguez marcó y dejó el campo lesionado tras sufrir una dura entrada Gonzalo Salgado

El Céltiga logró su cuarta victoria consecutiva en el Salvador Otero al ganar al Barbadás con goles de Adri Rodríguez y Guille, por lo que se mantiene en puestos de play-off y sigue abriendo brecha sobre la zona de descenso. No fue una tarde fácil para los locales, que fueron mejores en las áreas en la primera parte y vieron como el camino a la victoria se allanaba al inicio de la segunda con la expulsión con roja directa del capitán visitante Toño.

El equipo ourensano empezó mejor en el Salvador Otero, manejando el balón y mostrando mucho dinamismo en campo contrario frente a un Céltiga que recompuso su defensa debido a las bajas con Rubi Casás en el lateral derecho. El Barbadás tuvo una ocasión muy clara para ponerse en ventaja a los doce minutos. En un pase largo del central izquierdo Poch sobre la entrada de segunda línea de Soriano, que atacó el espacio entre Martín y Prada, sorprendiendo a la zaga rojiblanca, y se quedó en el mano a mano ante Manu Táboas, que con un paradón evitó el 0-1. Primera demostración de que el Céltiga iba a ser mejor en las áreas.

Al equipo de Luis Carro le costó fluir con balón porque el Barbadás estaba bien posicionado y trataba de frenarlo ya en campo contrario. Cuando el Céltiga pudo salvar esta primera línea de presión y atacar organizado en campo ourensano se sintió más cómodo. En el 22 tuvo su primera aproximación. En ataque posicional y con pared por dentro entre Adri y Marcos, cuyo disparo desde la frontal repelió un defensa.

El partido se igualó, sin que se produjeran ocasiones. Pero antes del descanso el Céltiga se adelantó en el marcador en un nuevo ataque posicional. El central izquierdo Martín Sánchez filtró el pase por abajo sobre el movimiento de Adri Rodríguez, que no perdonó en el mano a mano ante Atanes con un remate con la derecha al palo largo. Los visitantes se fueron al ecuador contrariados y con el partido cuesta arriba, víctimas de su dinámica y del mayor acierto en las dos jugadas clave del primer tiempo de Táboas y el goleador Adri Rodríguez, que alcanza los 7 tantos y empata con Aday (Lugo B) y Palmás (Arosa).

El Céltiga sacó adelante el partido con siete jugadores en la grada por lesión y sanción Gonzalo Salgado

El Barbadás trató de igualar su puesta en escena del primer período al inicio del segundo, pero ya con menos energía, por lo que fue previsible e impreciso. El Céltiga no tuvo problemas para tener el control del partido, que se le puso más de cara si cabe con la expulsión del visitante Toño en el minuto 57. El capitan del Barbadás cazó por detrás a Adri Rodríguez en una acción en el centro del campo y cerca de los banquillos, y el colegiado no dudó en mostrarle la roja directa. El delantero del Céltiga tampoco pudo seguir en el partido y minutos después dejó el campo lesionado en su tobillo derecho. Un nuevo percance para la enfermería isleña, que está sufriendo la dureza de sus rivales en las últimas jornadas.

Aunque los visitantes reclamaron penalti en una acción en la frontal del área entre Martín, que fue con fuerza abajo y tocó balón, sobre el delantero Iker, fue el Céltiga el que empezó a generar para sentenciar. Dani Prada, con falta directa, y Sobrido, en dos acciones en área, rondaron el 2-0. Pero fue Guille el que dio la puntilla al Barbadás ya en el último cuarto de hora. El vilagarciano hizo un golazo. Peleó el balón largo Sobrido en área y este salió hacia el vértice, donde Guille tiró de fantasía para inventarse una vaselina a la escuadra con la que superó a un Borja Atanes que estaba adelantado.

El Barbadás se vino definitivamente abajo y los locales tuvieron opciones para aumentar la cuenta en los últimos diez minutos, en los que mantuvieron la atención y concentración defensiva para que su rival cerrase la segunda parte sin probar a Táboas.

Ficha técnica: Céltiga: Manu Táboas; Rubi Casás, Arnosi, Martín, Dani Prada (Nico Rosas, min. 83); Óscar, Giráldez, Marcelo Munín (Anxo, min. 46), Marcos Blanco, Sobrido (Hugo Vázquez, min. 80); Adri Rodríguez (Guille, min. 65).

Barbadás: Borja Atanes; Kevin, Pablo Corzo, Poch, Nespereira; Toño, Joao Teixeira; Reyes (Pablo Ruiz, min. 80), Álvaro Soriano (Carlos Villar, min. 64); Isma (Iker Gómez, min. 64).

Goles: 1-0 Adri Rodríguez (min. 42); 2-0 Guille (min. 79).

Árbitro: García Veiras. Expulsó al visitante Toño en el minuto 58 con roja directa. Amarilla a Guille por los locales y a Presas, Nespereira, Reyes, Kevin y Joao por el Barbadás.

Luis Carro da instrucciones durante el partido Gonzalo Salgado

Luis Carro: "Se dio el partido que esperábamos"

"Creo que se dio el partido que esperábamos. Al principio nos costó interpretarlo un poco porque ellos nos condicionaban lo defensivo en función de quien metíamos nosotros en la primera línea. Pero en cuanto lo entendimos mejor y nos estructuramos en lo ofensivo para llevarles a bloque bajo, ya vimos que les podíamos hacer daño, como así fue con el primer gol. Aunque es cierto que ellos tuvieron una en la que sacó Manu", explicó el técnico local.

"Es una victoria importantísima porque le metemos muchos puntos a un rival directo a estas alturas de la temporada, y porque llegábamos condicionados por las bajas y con jugadores como Marcelo o Dani Prada con problemas. Tiene muchísimo mérito la victoria y seguimos haciéndonos fuertes en casa".