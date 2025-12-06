Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Cambados se mide esta tarde en Burgáns al experimentado Vilalbés

El aspirante a repetir play-off llega muy necesitado de un triunfo tras cinco jornadas sin conseguirlo (16.30 horas)

Gonzalo Sánchez
06/12/2025 06:44
Seydou durante el último partido en Os Carrís ante el Barbadás
Seydou durante el último partido en Os Carrís ante el Barbadás
Xesús Fariñas - La Región
El CJ Cambados (12º con 14 puntos) recibe en Burgáns esta tarde a las 16.30 horas al Racing Vilalbés (6º con 18 puntos) en un partido difícil ante uno de los rivales que están llamados a repetir en puestos de play-off. Los visitantes llegan muy necesitados de una victoria tras más de un mes sin conseguirla, puesto que encadenan cuatro empates consecutivos. 

Pénjamo tiene la baja de Joel y la duda de Zalo. “El Vilalbés es un equipo con jugadores experimentados, el bloque grueso de la plantilla lleva jugando juntos bastantes años. Es un rival muy sólido y con jugadores como David García, Make y Pablo trigo que en el perfil ofensivo tienen calidad y capacidad de generar”, destaca el técnico local. Pero el Cambados ya ha demostrado hasta ahora que puedo competir contra cualquier equipo. “Tenemos que tratar de ganar esos duelos a nivel defensivo. Y lograr que a nivel ofensivo no se sientan cómodos”. 

El Vilalbés es muy hábil aprovechando concesiones y errores de los rivales, por lo que el Cambados no está dispuesto a regalar nada esta tarde. El empate in extremis en Barbadás reforzó la confianza de los amarillos, que han aprovechado estas dos semanas para “reponer fuerzas y recuperar a alguno de los jugadores que teníamos tocados”. Los amarillos quieren encadenar una cuarta jornada en positivo y una segunda victoria seguida en Burgáns, donde el apoyo del público entra en juego en esta parte importante de la temporada antes del parón navideño. 

