El Cambados se estrella ante una roca llamada Racing Vilalbés

El Cambados cayó por la mínima en Burgáns ante un Racing Vilalbés que resistió en inferioridad numérica la última media hora, tras la expulsión del defensa Diego López con doble amarilla. Un gol de Javi Varela en una acción a balón parado en la primera parte permitió al equipo chairego reencontrarse con la victoria tras cinco semanas de sequía, pese a que el Cambados tuvo alguna opciones, aunque no demasiado clara, para rescatar al menos un punto en un partido muy táctico y cerrado, en la que se impusieron claramente las defensas a los ataques.

Los dos equipos armaron muy bien sus estructuras desde el inicio, con el Vilalbés llevando un poco más la iniciativa con balón pero sin generar ocasiones. Pero superado el cuarto de hora el equipo visitante encontró su gol en una falta lateral, muy protestada por los locales, que acabó rematando Javi Varela, Fue la única ocasión visitante en el primer período, por lo que su efectividad fue máxima. El equipo de Pénjamo pasó a llevar la iniciativa con el balón tras el 1-0, ya que por delante en el marcador el Vilalbés dio un paso atrás. Salvo disparos desde fuera del área y algún córner, el bagaje ofensivo del Cambados en la primera parte fue escaso porque su rival, muy organizado a nivel defensivo, apenas hizo concesiones.

La segunda parte comenzó con la misma tónica, con el Vilalbés tratando de que no pasasen cosas y decayese el ritmo del partido. El Cambados ya tuvo oportunidades más claras para poder empatar, todas ellas con disparos desde fuera del área. Con la segunda amarilla a López, el Vilalbés todavía se encerró más en su campo. Pénjamo fue moviendo el banquillo tratando de agitar el árbol. El Cambados encadenó varios córners, pero le faltó mordiente y remate ante un rival que se mostró como una roca a nivel defensivo. A los amarillos les costó mucho generar ocasiones claras, pese a que lo intentaron y se volcaron en los últimos minutos.

A falta de que se complete la 13ª jornada de liga hoy, el CJ Cambados se queda decimosegundo con 14 puntos y en la próxima jornada visitará al Noia, que es el que marca el descenso con 9 puntos, en una jornada muy importante, que será la penúltima antes del parón navideño.