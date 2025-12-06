El Boiro golea al Noia en Barraña y sigue mirando hacia arriba, 4-0

Boiro y Noia tuvieron que adaptarse al estado de Barraña, muy blando debido a las lluvias Tania Martínez

El Boiro goleó al Noia en Barraña 4-0 en un partido de rivalidad que permite al equipo de Jose Tizón coger un importante colchón de puntos sobre la zona baja y acercarse a la de play-off. En un campo muy blando, los dos equipos apostaron por el juego directo, estructurados en un 4-2-3-1. A los cinco minutos los locales ya tuvieron una primera ocasión clara y doble en un córner, con remates de Facu y un Adri Castro que se estrenó con la camiseta boirense como titular. El Noia también dio un aviso al cuarto de hora en una contra en la que Fuentes atacó el espacio e hizo un remate de vaselina que se perdió desviado. Fue la ocasión más clara en todo el partido del equipo visitante.

Once inicial que presentó el CD Boiro esta tarde en Barraña ante el Noia Tania Martínez

El duelo libró una constante batalla en mediocampo, pero el Boiro tuvo más empuje y mordiente para acertar en sus acercamientos al área. Así, en el minuto 37 llegó el 1-0 en una conducción de Enjamio por dentro, que abrió a la banda sobre la llegada del lateral Samu Araújo, cuyo centro del área remató Prol previo control en el área para batir a Brais Vázquez. Con este resultado se llegó al descanso y al inicio de la segunda parte los locales encarrilaron la victoria. Landeira, que entró en sustitución de un Juanma que tenía amarilla, acertó al minuto de la reanudación en una prolongación de Adri que le permitió plantarse en el mano a mano ante Brais, al que batió de disparo cruzado.

El 2-0 dio mucha tranquilidad al Boiro, que pasó a controlar el juego ante un Noia que trató de recortar distancias sobre todo a balón parado. Con la entrada en la mediapunta de Kanté, los visitantes lo buscaron como solución a sus problemas ofensivos, pero el Boiro no dio opciones, salvo un par de disparos de Axel y Xabi Castiñeiras, y empezó a avisar a la contra. Landeira de cabeza a centro de Prol y Aram a la salida de un córner rondaron el tercero. Pero este llegaría en un penalti en el 84 tras una acción en banda izquierda en la que derribaron a Samu, que fue el encargado de transformarlo con un lanzamiento a la escuadra.

Juanma trata de llevarse el balón rodeado de contrarios y ante la mirada de su compañero Enjamio Tania Martínez

Ya al final, con todo decidido, llegó el 4-0, en una acción por la derecha que dio en la mano de un defensa y que el árbitro castigó con un nuevo penalti. Landeira, desde los once metros, completó su doblete. Incluso Insua perdonó el quinto en el descuento. A falta de que se complete este domingo la 13ª jornada, el Boiro se sitúa séptimo con 19 puntos, a sólo dos de los puestos de play-off.