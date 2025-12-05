Umia y Portonovo estrenan el nuevo césped sintético de A Bouza este sábado en horario matinal

El Umia regresa al campo de A Bouza, donde se estrena como local en liga Mónica Ferreirós

El Umia recibe este sábado a las 12 horas al Portonovo en el estreno del nuevo césped de A Bouza. El equipo de Barrantes vuelve a casa para afrontar este derbi que viene marcado por las trayectorias opuestas en las últimas jornadas. Los locales son últimos y acumulan diez jornadas sin ganar, mientras que los arlequinados han conseguido levantar el vuelto tras encadenar tres triunfos seguidos.

Lino González reconoce que volver al campo de A Bouza beneficia a su equipo, ya solo por el hecho de poder entrenar y jugar en el mismo escenario. “El campo quedó bien”, reconoce el vilagarciano, que tiene las bajas del portero Fernando, que esta semana lo operan de una fractura de mandíbula, y Raúl, lesionado en una rodilla. “El Portonovo viene en muy buena dinámica. No era normal que estuvieran tan abajo. Son un buen equipo, con buenos jugadores y con experiencia”. Lino prevé un partido “igualado, como todos”, en el que su equipo tratará de hacerse fuerte en casa. “Tenemos que empezar a sumar de tres en A Bouza. Esperemos cambiar la dinámica”.

En los visitantes, Minso Vidal tiene la baja de Adrián García, por sanción, y la duda de Carlos Martínez, que ya empezó a entrenar “parcialmente” con el grupo. “El Umia es un equipo que tiene las ideas muy claras y que genera peligro a balón parado”, apunta el entrenador visitante. “Su situación en la clasificación los hará más peligrosos. Además inauguran su campo y se prevé que caiga mucha agua. Nos obligarán a hacer un partido muy serio”. El Portonovo tratará de hacer valer su dinámica positiva para alargar su escalada en la tabla. Los arlequinados están a seis puntos de los puestos de play-off de ascenso.

Por su parte, el Villalonga vuelve a San Pedro para recibir el domingo a las 17 horas al Tyde, que está en puestos de descenso con 13 puntos, cuatro menos que los celestes, que tratarán de sumar una nueva victoria ante su público. El equipo de Lázaro viene de caer en Ourense ante el Cented y no puede fallar en casa.