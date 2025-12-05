Ribeira acogerá por tercer año consecutivo la fase final del "Nada e Corre"

Juanky Ageitos, Álex Vidal y Ana Villar presentaron ayer el evento en Ribeira Chechu Río

El complejo deportivo de A Fieiteira acogerá el domingo 14 de diciembre la fase final autonómica del Nada e Corre, que por tercer año consecutivo acoge Ribeira. Organizado por la Federación Gallega de Triatlón y Pentatlón Moderno y por el Club Natación Ribeira, con la colaboración del Concello de Ribeira, reunirá a 160 deportistas en las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, cadete e infantil, que deberán completar diferentes distancias adaptadas a cada edad.

En la presentación del evento, el concejal de Deportes Álex Vidal explicó que se trata de una competición “xa consolidada que ten como epicentro unha instalación municipal de renome como é A Fieteira, onde se reunirán deportistas que deberán completar as diferentes distancias en auga e sobre o terreo. Xa tivemos aquí a fase clasificatoria na que puidemos desfrutar dun gran nivel e estamos xa expectantes co que nos deparará a final. Son categorías de base, pero competidores de futuro”.

Vidal estuvo acompañado en la puesta de largo del Nada e Corre por Juanky Ageitos, entrenador del Club Natación Ribeira, que confirmó que serán al menos 8 los deportistas del club anfitrión que participen en esta fase final, ya que otros cinco aún pueden lograr sus billetes en las fases clasificatorias pendientes. La presidenta del club ribeirense, Ana Villar, destacó el gran momento por el que atraviesa la entidad y explicó que habrá premios y sorteos durante la competición.