Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Ribeira acogerá por tercer año consecutivo la fase final del "Nada e Corre"

Se celebrará el domingo 14 en el complejo deportivo de A Fieiteira y reunirá a 160 deportistas

Redacción
05/12/2025 18:45
Juanky Ageitos, Álex Vidal y Ana Villar presentaron ayer el evento en Ribeira
Juanky Ageitos, Álex Vidal y Ana Villar presentaron ayer el evento en Ribeira
Chechu Río
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El complejo deportivo de A Fieiteira acogerá el domingo 14 de diciembre la fase final autonómica del Nada e Corre, que por tercer año consecutivo acoge Ribeira. Organizado por la Federación Gallega de Triatlón y Pentatlón Moderno y por el Club Natación Ribeira, con la colaboración del Concello de Ribeira, reunirá a 160 deportistas en las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, cadete e infantil, que deberán completar diferentes distancias adaptadas a cada edad. 

En la presentación del evento, el concejal de Deportes Álex Vidal explicó que se trata de una competición “xa consolidada que ten como epicentro unha instalación municipal de renome como é A Fieteira, onde se reunirán deportistas que deberán completar as diferentes distancias en auga e sobre o terreo. Xa tivemos aquí a fase clasificatoria na que puidemos desfrutar dun gran nivel e estamos xa expectantes co que nos deparará a final. Son categorías de base, pero competidores de futuro”. 

Vidal estuvo acompañado en la puesta de largo del Nada e Corre por Juanky Ageitos, entrenador del Club Natación Ribeira, que confirmó que serán al menos 8 los deportistas del club anfitrión que participen en esta fase final, ya que otros cinco aún pueden lograr sus billetes en las fases clasificatorias pendientes. La presidenta del club ribeirense, Ana Villar, destacó el gran momento por el que atraviesa la entidad y explicó que habrá premios y sorteos durante la competición. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

El Hospital do Salnés suma un sistema telemático de gestión de turnos en el área de Urgencias
Sandra Rey
El ideal gallego

El albergue de Carril ya está listo para abrir
Olalla Bouza
La conselleira, Marta Villaverde, durante el acto en el Intecmar

La Xunta mejora los muestreos en los bancos marisqueros con resultados cada diez minutos
Olalla Bouza
Multitud durante el encendido del alumbrado navideño

Lago celebra el crecimiento de población de Cambados frente a la tendencia comarcal
A. Louro